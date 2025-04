Katy Perry deve ampliar turnê no Brasil

Katy Perry deu largada à tão aguardada The Lifetimes Tour nesta terça-feira (23), com uma performance vibrante na Cidade do México.

A apresentação marcou o início oficial da nova fase da artista nos palcos e, além de encantar os fãs com um setlist cuidadosamente elaborado, trouxe uma revelação inesperada e animadora para os brasileiros: o merchandising oficial da turnê indica que a cantora fará ao menos dois shows extras no Brasil além do já confirmado no festival The Town.

Segundo registros de fãs presentes no show de estreia, uma camiseta vendida no local traz nas costas a agenda completa da turnê. E entre as datas estampadas, figuram duas novas cidades brasileiras: Curitiba, no dia 16 de setembro, e Brasília, no dia 19 do mesmo mês.

Caso se concretize, será a primeira vez que a artista norte-americana se apresenta na capital federal, o que torna a novidade ainda mais significativa para o público local.

Até então, a única apresentação de Katy Perry confirmada no Brasil era no dia 14 de setembro, quando a artista encerrará o festival The Town, em São Paulo. Ela será a headliner do palco Skyline, no último dia do evento, o que já havia causado grande expectativa entre os fãs.

Os rumores sobre outros shows no país já circulavam nas redes há algumas semanas, especialmente após especulações de que a cantora também se apresentaria em Curitiba agora, praticamente confirmadas pela própria peça promocional.

A estratégia de revelar datas por meio do merchandising não é inédita no mundo da música pop, mas costuma gerar forte impacto nas redes, especialmente entre fãs atentos e ávidos por informações não divulgadas oficialmente.

Dessa vez, não foi diferente. As imagens da camiseta rapidamente viralizaram e colocaram os nomes das cidades brasileiras entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Katy Perry: Agenda estampada entrega surpresas para fãs brasileiros

Se os shows extras forem oficializados, marcarão a quinta visita de Katy Perry ao Brasil. A cantora esteve no país pela primeira vez em 2011, com passagens por São Paulo e pelo Rock in Rio. Retornou em 2015, com performances novamente em São Paulo, no festival e também em Curitiba.

Em 2018, trouxe a Witness: The Tour para Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais recentemente, em 2024, subiu ao palco do Rock in Rio para lançar o álbum 143.

Enquanto os fãs aguardam um anúncio formal por parte da equipe de Katy ou das produtoras responsáveis, o buzz nas redes segue forte. Afinal, poucas artistas internacionais têm um histórico tão consistente de carinho com o público brasileiro — e tudo indica que esse relacionamento está longe de acabar.