A parceria entre Billy Idol e Avril Lavigne

Billy Idol, ícone do rock desde os anos 80, lançou a faixa inédita “77”, com a participação especial de Avril Lavigne. O single faz parte de seu aguardado álbum Dream Into It, e chega como a segunda prévia do projeto, sucedendo “Still Dancing”, revelada em fevereiro deste ano.

Com estreia oficial marcada para sexta-feira, 25 de abril, Dream Into It marca o retorno de Idol aos estúdios para um trabalho completo de inéditas, algo que não acontecia desde 2014, quando lançou Kings & Queens of the Underground. O novo álbum promete também colaborações notáveis com artistas como Joan Jett e Alison Mosshart.

Aos 69 anos, o veterano do punk rock mantém sua presença ativa nos palcos — inclusive, esteve no Brasil recentemente. Durante o Rock in Rio de 2022, protagonizou um momento inusitado ao esquecer parte da letra de seu clássico “Eyes Without a Face”, de 1984.

Na mesma edição do festival, Avril Lavigne também se apresentou, promovendo o álbum Love Sux, lançado no mesmo ano. A participação da canadense em “77” reforça sua conexão com o rock, agora dividindo os vocais com uma das lendas do gênero.

Avril Lavigne critica rumores sobre sua morte: ‘É tão idiota’

A cantora canadense Avril Lavigne refutou com todas as suas forças às teorias da conspiração de que ela teria falecido no inicio dos anos 2000 e posteriormente substituída por uma dublê chamada Melissa Vandella.

“É engraçado para mim”, disse Avril, de 39 anos, sobre a teoria da conspiração. “Por um lado, todo mundo fica tipo, ‘Oh, meu Deus, você parece exatamente o mesmo. Você não envelheceu um dia.’ Mas então, outras pessoas pensam, você sabe, há uma teoria da conspiração de que eu não sou eu”, explicou a artista em um recente episódio do podcast Call Her Daddy com Alex Cooper.

“Honestamente, não é tão ruim assim. Poderia ser pior, certo?. Eu sinto que consegui um bom. Não acho que seja negativo ou algo assim, assustador”, complementou a hitmaker de Sk8er Boi.

Avril Lavigne já havia tocado nesse assunto em 2022: “Todo mundo não diz constantemente que eu literalmente pareço a mesma de sempre?”, disse Avril na época. “É engraçado porque todo mundo diz que eu pareço igual, mas tem isso. Isso não faz nenhum sentido. Além disso, quão aleatório? Quando as pessoas tocam no assunto – e isso tem sido trazido para mim há, tipo, anos – que há essa teoria da conspiração de que não sou eu ou algo assim? Sou um clone… não sei, é apenas o boato mais estranho.”

E conclui: “Obviamente, eu sou eu, é tão idiota”.