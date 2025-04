O que Justin Bieber disse sobre comportamento no Coachella

Depois de viralizar nas redes sociais com imagens que despertaram preocupação entre fãs, Justin Bieber decidiu se pronunciar. O cantor canadense apareceu em registros feitos durante o festival Coachella com aparência abatida, visivelmente mais magro e com semblante cansado. Em uma das fotos, ele aparece fumando, enquanto circulava pelo evento ao lado da esposa, Hailey Bieber, e do irmão mais novo, Jaxon, de 15 anos.

Diante da repercussão, Bieber usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma reflexão sobre espiritualidade e autocompaixão. Em um post emocionado, ele abriu o coração:

“Todos os dias acordo pensando que talvez eu seja falho demais para que Deus me use nesta bela jornada da vida. Mas Ele me usa mesmo assim — com todas as imperfeições. Da mesma forma que usa você. Nossa existência tem propósito. Deus tem um plano para cada um de nós, e nada nos impede de vivenciar os bons caminhos que Ele traçou. Hoje, escolho deixar o amor e a graça divina guiarem meu dia, em vez de tentar provar meu valor. Não precisamos provar nada.”

O desabafo, carregado de fé e vulnerabilidade, tocou milhões de seguidores e gerou uma onda de apoio. Muitos fãs responderam com mensagens carinhosas, reforçando a importância de acolher os próprios limites e buscar força na espiritualidade.

Apesar das especulações que surgiram após sua aparição no festival, o artista preferiu não entrar em detalhes sobre seu estado físico ou emocional, optando por uma abordagem mais reflexiva e espiritual. A publicação reforça o caminho que Bieber vem trilhando nos últimos anos, de reconexão com a fé e com sua essência, longe dos holofotes tradicionais e mais próximo de sua verdade interior.

Justin Bieber teve uma recaída com drogas? Saiba o que ele disse

Justin Bieber voltou a demonstrar sua fé publicamente em meio a uma nova onda de especulações envolvendo seu nome. O cantor canadense, que há anos declara sua relação pessoal com Jesus Cristo, compartilhou nos Stories do Instagram uma mensagem carregada de emoção e desabafo espiritual. No post, que se trata de um print não publicado diretamente no feed, ele escreveu: “Eles mancharam o nome de Jesus, e ele é perfeito, então fod-se.”*

A declaração repercutiu rapidamente entre fãs e internautas, sendo vista por muitos como uma resposta direta aos recentes boatos sobre uma possível recaída do artista no uso de drogas. A aparência de Bieber em registros feitos durante o Festival Coachella — onde ele esteve presente nos dois últimos fins de semana — levantou questionamentos sobre sua saúde física e mental. No entanto, o cantor não se pronunciou diretamente sobre os comentários, optando por deixar sua fé falar por si.

Além dos rumores sobre seu estado de saúde, o artista também enfrenta especulações sobre uma suposta crise em seu casamento com Hailey Bieber. Apesar disso, o casal apareceu junto em celebrações de Páscoa e também aproveitou o Coachella, dividindo momentos nas redes sociais. Vale lembrar que os dois são pais de uma criança com menos de um ano, e seguem mantendo a vida familiar de forma bastante reservada. Hailey chegou a deixar de seguir o marido no Instagram, o que aumentou a especulação entre os fãs — mas, segundo ela, o episódio foi apenas um bug na plataforma.

Mesmo com a pressão da fama e o turbilhão de notícias, Justin continua a demonstrar carinho por seus seguidores. Recentemente, algumas fãs que o encontraram nos Estados Unidos relataram momentos de pura simpatia com o cantor. “Conheci o amor da minha vida e tudo que posso falar é que esse é o cara mais doce e mais brincalhão. Ele ama os fãs de verdade e é muito pé no chão”, contou uma admiradora emocionada.

O gesto de Bieber reafirma sua postura de usar a fé como escudo diante das críticas e incertezas. O cantor, que já foi conhecido pelo alter ego “Bizzle” no meio gospel, pode estar prestes a revisitar esse lado espiritual em novos projetos musicais — pelo menos é o que fãs especulam após pistas recentes.