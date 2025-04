Katy Perry arrependida de ter voado? Saiba a verdade

De acordo com informações publicadas pelo Daily Mail, Katy Perry estaria refletindo com certo pesar sobre a forma como lidou publicamente com sua ida ao espaço a bordo da nave da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Embora a experiência em si tenha sido descrita como transformadora, fontes próximas à artista revelaram que alguns aspectos da exposição midiática da jornada não agradaram a cantora.

Segundo uma das pessoas próximas a Katy, o arrependimento não está ligado à aventura em si, mas sim ao espetáculo que se formou ao redor do momento. “Ela não se arrepende de ter ido ao espaço — isso mudou sua vida. O que ela lamenta é a forma como tudo foi tornado tão público”, disse a fonte.

Entre os gestos que hoje a cantora preferiria não ter feito estão o momento em que beijou o chão ao retornar da missão, a exibição simbólica de uma margarida dentro da cápsula — uma homenagem à sua filha Daisy — e até mesmo a revelação de detalhes de sua próxima turnê durante a viagem. Ela também teria se incomodado por ter cantado a clássica “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong, em pleno voo.

Além disso, teria se arrependido de ter permitido a divulgação das imagens feitas dentro da cápsula, especialmente aquelas envolvendo sua filha, que raramente aparece em público. Apesar da emoção de levar Daisy ao lançamento, fontes afirmam que Katy agora gostaria que parte daquelas memórias tivesse permanecido privada.

A viagem de Katy Perry ao espaço fez história por integrar uma missão inteiramente feminina, e chamou atenção mundial não só pelo feito inédito, mas também pelos detalhes curiosos da experiência — como o fato de ela ter levado batata-doce e grão-de-bico do Brasil a bordo.

As músicas que nunca saíram dos shows de Katy Perry

Fãs de Katy Perry já têm um compromisso marcado: a popstar dará início à sua aguardada turnê “The Lifetimes Tour” com um show na Arena CDMX, na Cidade do México. Este será o primeiro grande giro internacional da artista em sete anos, e as expectativas estão nas alturas.

Embora o repertório oficial siga envolto em mistério, há faixas praticamente garantidas. Em todas as turnês que fez até hoje, Katy manteve onze músicas em seu setlist — verdadeiros hinos que marcaram gerações e consolidaram seu nome na cultura pop. A presença delas nos novos shows é praticamente certa, e isso já acende a empolgação do público.

Entre essas faixas, está “I Kissed a Girl”, o single que a apresentou ao mundo em 2008 e que dominou a Billboard Hot 100 por sete semanas, abrindo caminho para uma carreira repleta de hits. Outra sempre presente é “Hot N Cold”, igualmente do álbum One of the Boys, sucesso que a projetou em games como The Sims e Just Dance.

O álbum Teenage Dream (2010), marco na discografia da artista, também deve ser celebrado com faixas como “Teenage Dream”, “California Gurls”, “Firework”, “E.T.” e “Last Friday Night (T.G.I.F.)”. Todas elas atingiram o topo das paradas e carregam consigo cifras impressionantes, incluindo certificações de diamante e bilhões de visualizações no YouTube.

Baladas também têm espaço cativo no repertório. “Wide Awake”, composta para o documentário Katy Perry: Part of Me, e “Part of Me”, lançada na edição deluxe de Teenage Dream, são duas favoritas que dificilmente ficarão de fora. Ambas traduzem momentos pessoais da artista e conectam com o público de forma intensa.

Fechando a lista, vêm dois megahits do álbum Prism (2013): “Roar”, com mais de 4 bilhões de visualizações em seu clipe, e “Dark Horse”, que também quebrou recordes, sendo o primeiro clipe feminino a ultrapassar 1 bilhão de views em 2015.

O novo show marca uma retomada triunfal de Katy Perry aos palcos, com promessas de novas surpresas, mas sem deixar de lado os pilares de sua carreira. E para os brasileiros, uma boa notícia já circula nos bastidores: há planos para apresentações no Brasil ainda este ano.