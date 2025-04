Ary Fontoura rouba a cena na Feijoada do Axé ao lado de famosos no Rio - (crédito: TMJBrazil)

O clima de fé e celebração tomou conta do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (23), feriado de São Jorge, e um dos eventos mais comentados do dia foi a já tradicional Feijoada do Axé, promovida pelo badalado promoter David Santiago, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Reunindo samba, comida típica e muitos rostos conhecidos, a festa foi um verdadeiro sucesso.

Entre os convidados ilustres, quem mais chamou a atenção foi o ator Ary Fontoura, que aos 91 anos mostrou que carisma não tem idade. Querido pelo público e pelos colegas de profissão, ele foi um dos mais requisitados para fotos e brincadeiras ao longo do evento. “Estamos aqui na feijoada, mas o Ary Fontoura chega e todo mundo quer foto, todo mundo quer agarrar”, comentou David nas redes sociais.

O evento contou com a presença de diversas celebridades, incluindo as atrizes Maria Ceiça e Lica Oliveira, a jornalista Mylena Ceribelli, o apresentador Fábio Ramalho, o humorista Paulo Serra e os ex-BBBs Sol Vega, Fran e Diego Grossi, além do ator Douglas Sampaio.

Para completar o clima festivo, o cantor D’Black comandou uma apresentação especial que levantou os convidados. A tradicional roda de samba, marca registrada da feijoada, também esteve presente, assim como um verdadeiro banquete de comidas e bebidas típicas.