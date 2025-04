Anitta recebe homenagem emocionante de Shakira no Billboard - (crédito: TMJBrazil)

Na última quarta-feira, 24 de abril, a cantora Anitta viveu um dos momentos mais simbólicos de sua carreira internacional.

Durante a cerimônia do Billboard Mujeres Latinas 2025, realizada nos Estados Unidos, a brasileira foi agraciada com o prêmio Vanguard, uma honraria destinada a artistas que provocam mudanças significativas na música popular.

Além do troféu, Anitta foi surpreendida com um vídeo gravado por ninguém menos que Shakira, que prestou uma homenagem calorosa à amiga e colega de profissão.

O reconhecimento reforça a presença sólida de Anitta no cenário global e, principalmente, seu papel de protagonista na exportação do funk brasileiro.

Em sua fala, Shakira elogiou não apenas o talento e a originalidade da artista carioca, mas também a coragem de trilhar um caminho autêntico em uma indústria ainda marcada por barreiras culturais e linguísticas. A colombiana mencionou a conexão pessoal entre as duas, pontuando a admiração mútua que construíram ao longo dos anos.

Não é de hoje que Anitta e Shakira compartilham uma relação de afeto e respeito profissional. Essa afinidade já havia se manifestado publicamente durante a gravação do videoclipe “Soltera”, faixa presente no álbum Las Mujeres Ya No Lloran, da cantora colombiana.

O clipe, filmado em Miami, contou com a presença de amigos e colaboradores próximos de Shakira e mostrou as duas estrelas lado a lado em uma produção vibrante e cheia de representatividade.

A presença de Anitta na produção musical de uma artista consagrada como Shakira demonstra não apenas o alcance que a brasileira conquistou nos últimos anos, mas também como tem se consolidado como uma das figuras centrais da música latina.

Em diversas entrevistas, ambas já destacaram o quanto se inspiram uma na outra, seja na força que exercem como mulheres na indústria ou na constante busca por inovação estética e musical.

Durante o evento da Billboard, a homenagem foi recebida com emoção por Anitta, que fez um discurso de agradecimento destacando a importância da união entre artistas latinas e o papel transformador da arte na vida das mulheres.

Ela ressaltou o impacto de ver seu trabalho reconhecido por uma referência como Shakira e compartilhou com o público o orgulho de representar o Brasil nesse cenário internacional.

Anitta consolida seu espaço entre as grandes da música mundial

O prêmio Vanguard recebido por Anitta no Billboard Mujeres Latinas 2025 representa mais do que uma homenagem. Ele marca uma etapa importante na trajetória de uma artista que rompeu fronteiras, desafiou estereótipos e ressignificou o lugar do funk na cena global.

Ao ser celebrada por Shakira, uma das maiores estrelas da música latina, Anitta reafirma sua posição como embaixadora cultural do Brasil. Sua atuação não se limita ao palco, mas se estende ao discurso, à representatividade e ao impacto que tem na formação de uma nova geração de artistas que não têm medo de ocupar espaços antes inacessíveis.

Foi, sem dúvida, uma noite em que o talento, a coragem e a irmandade feminina brilharam com força.