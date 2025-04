Anahí reflete sobre carreira, dor e amadurecimento em entrevista

Anahí abriu o coração em uma entrevista concedida à revista Caras em comemoração aos seus 40 anos de carreira.

De acordo com o colunista Leonardo Torres, do portal Popline, apesar da ausência de perguntas diretas sobre o grupo RBD, do qual a artista fez parte, algumas de suas respostas deixaram no ar sentimentos e reflexões que sugerem um vínculo indireto com a banda que marcou gerações.

Com um tom introspectivo, Anahí compartilhou seus sentimentos mais profundos sobre momentos difíceis vividos nos últimos anos.

Durante a conversa, a artista mexicana foi questionada sobre os aprendizados que levará consigo do último ano. Sua resposta veio em forma de desabafo carregado de emoção e dúvidas internas.

“A vida sempre surpreende. Às vezes, essas surpresas machucam, fazem chorar, e você se pergunta: ‘por que voltei? para que entrei?’. Mas mesmo nos momentos mais escuros, existe um presente. Se ao menos uma pessoa foi tocada pelo que entreguei, isso já vale a pena”, declarou, sem citar nomes, mas deixando entrever sentimentos relacionados a decisões tomadas recentemente.

Nos últimos tempos, Anahí esteve envolvida em controvérsias que abalaram sua imagem pública e suas relações profissionais. Entre as mais notórias, esteve a crise que se desenrolou nos bastidores da turnê do RBD.

A cantora foi envolvida em acusações sobre uma suposta fraude no faturamento dos shows, episódio que culminou com desentendimentos entre os integrantes e o rompimento de vínculos com o empresário Guillermo Rosas. A situação acabou resolvida com um acordo financeiro que envolveu o pagamento de 4,7 milhões de dólares ao ex-sócio.

Anahí não escondeu a dor que sentiu durante esse processo. Embora a entrevista da Caras não tenha abordado o tema diretamente, a artista deixou claro que a traição e as mentiras foram marcas profundas em sua trajetória recente.

“A injustiça me dá raiva. Choro muito quando mentem sobre mim. A pior parte é a impotência de não ser ouvida. Às vezes, é como gritar no vazio”, confidenciou.

Outro episódio que trouxe incômodo foi sua participação no programa ¿Quién es la Máscara?, no México, quando foi acusada de receber informações privilegiadas sobre os participantes.

A artista negou veementemente qualquer envolvimento com a suposta trapaça e chegou a demitir sua assessora de imprensa, supostamente envolvida na controvérsia.

Anahí: Entre a dor e o legado

Mesmo diante de tantos altos e baixos, Anahí segue firme, sustentando sua identidade artística e seu legado junto ao público. Em meio a lágrimas e revelações, ela deixa claro que, acima de tudo, seu compromisso é com a verdade, com a arte e com aqueles que a acompanham há décadas.

“Se uma só pessoa sorriu com algo que fiz, já valeu”, repetiu, em tom esperançoso.

A cantora reafirma que ainda se considera uma rebelde no coração. Embora o cenário atual do RBD pareça distante de reconciliações, Anahí mostra que sua voz, sua emoção e sua coragem continuam sendo suas marcas registradas, tanto dentro quanto fora dos palcos.