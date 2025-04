Lady Gaga em Copacabana: Prefeitura detalha esquema especial

Faltando poucos dias para o aguardado espetáculo de Lady Gaga no Rio de Janeiro, a prefeitura da capital fluminense reuniu a imprensa na manhã desta sexta-feira, 25 de abril, para apresentar as diretrizes de funcionamento e segurança para o evento.

A apresentação integra o festival “Todo Mundo no Rio”, uma iniciativa cultural gratuita que promete movimentar a cidade e deve atrair uma multidão estimada em mais de 1,6 milhão de pessoas à orla de Copacabana.

O show da artista está marcado para o sábado, 3 de maio, com início previsto para as 21h45. Antes da performance principal, o público poderá curtir dois sets de DJs — o primeiro começando às 17h30, e o segundo às 19h30.

A noite termina com mais música eletrônica após a apresentação da cantora, encerrando oficialmente por volta das 0h15.

Diante da magnitude do evento, o município elaborou um plano especial de mobilidade urbana. Um dos pontos centrais é o funcionamento ininterrupto do metrô entre as 5h de sábado e as 23h de domingo.

O objetivo é facilitar a chegada e a saída do público, considerando que muitas vias do bairro estarão fechadas para o tráfego de veículos.

A recomendação é clara: deixar o carro em casa. A circulação de automóveis particulares será permitida apenas até as 18h, enquanto ônibus e táxis terão o acesso bloqueado a partir das 19h30.

A partir desse horário, o deslocamento em Copacabana só poderá ser feito a pé. A estação Cardeal Arcoverde, a mais próxima do palco, funcionará apenas para desembarque entre 16h e 22h e passará a permitir embarques após esse período. Já a estação Siqueira Campos é indicada como principal alternativa tanto para a chegada quanto para a saída do público.

Lady Gaga: Planejamento urbano, segurança e transporte

Outra exigência importante para quem for utilizar o metrô é garantir os bilhetes com antecedência. Não haverá venda de passagens no local durante o evento. Os usuários devem contar com cartões pré-carregados ou realizar o pagamento por aproximação (NFC). A tarifa padrão é de R$ 7,90, sendo reduzida para R$ 5 no caso de portadores do Bilhete Único Intermunicipal cadastrado.

No que diz respeito à estrutura montada para o espetáculo, os números impressionam. O palco terá cerca de 1.260 metros quadrados, incluindo uma extensa passarela.

O backstage ocupará uma área que pode chegar a 28 mil metros quadrados. Painéis de LED serão espalhados pela praia, garantindo que o público posicionado mais distante também possa acompanhar a apresentação com qualidade de imagem.

Após mais de uma década sem se apresentar no Brasil, Lady Gaga retorna ao país em grande estilo. A apresentação em Copacabana promete não apenas entrar para a história da música pop, mas também como um marco logístico e cultural para o Rio de Janeiro.

Com planejamento minucioso e uma operação de transporte pensada nos mínimos detalhes, a cidade se prepara para uma noite inesquecível e para receber os fãs com toda a estrutura que um evento desta magnitude exige.