Maria Gladys recorda romance com Roberto Carlos: "Adorava beijá-lo na boca"

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, rememorou recentemente seu romance juvenil com o cantor Roberto Carlos, de 84 anos, durante entrevista concedida na pousada O Meu Canto, em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, onde está hospedada. Ela relatou que o relacionamento teve início quando ambos eram adolescentes e se conheceram nos bastidores da TV Tupi, onde ela se apresentava como dançarina no programa "Clube do Rock" e ele iniciava sua carreira musical. "Fomos namoradinhos na adolescência. Fui apaixonada por ele. Foi tão bom, éramos jovens, tínhamos 16, 17 anos", relembrou a atriz.

?Maria Gladys descreveu Roberto Carlos como um jovem carinhoso e companheiro, destacando a intensidade do relacionamento. "Adorava beijar Roberto na boca. Me lembro muito dele: carinhoso, companheiro… Fomos muito felizes", afirmou . No entanto, ela expressou mágoa pelo distanciamento atual entre eles, mencionando que suas tentativas de contato não têm sido respondidas. "Não me recebe, não fala comigo. Mas tudo bem, Roberto. Estou bem", disse a atriz.

Além de relembrar o romance, Maria Gladys também compartilhou detalhes sobre sua carreira artística. Ela iniciou sua trajetória como bailarina na TV Tupi e posteriormente atuou em filmes como "Os Fuzis" e "Todas as Mulheres do Mundo". Na televisão, destacou-se em novelas como "Vale Tudo", onde interpretou a personagem Lucimar. Atualmente, apesar de enfrentar dificuldades financeiras, a atriz afirmou que não está aposentada e continua aberta a novos trabalhos.

A entrevista de Maria Gladys trouxe à tona não apenas memórias de um relacionamento marcante, mas também reflexões sobre sua trajetória artística e os desafios enfrentados na terceira idade. Sua história evidencia a importância de valorizar e apoiar artistas veteranos que contribuíram significativamente para a cultura brasileira.

