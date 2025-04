System of a Down inicia turnê sul-americana com show memorável - (crédito: TMJBrazil)

Na última quinta-feira, Bogotá foi palco de uma noite histórica para os fãs de rock pesado.

O System of a Down abriu oficialmente sua “Wake UP! South America Stadium Tour” na capital colombiana com uma apresentação vibrante, cheia de energia e com um repertório que arrancou gritos e lágrimas dos milhares de fãs presentes.

O grupo liderado por Serj Tankian misturou seus maiores sucessos com faixas raras que há anos não apareciam nos palcos.

O resultado foi um show catártico que reafirma a força e a relevância da banda no cenário global mesmo após tantos anos sem novos lançamentos.

Logo nos primeiros minutos de show, ficou claro que a banda não estava para brincadeira.

A abertura ficou por conta de “Der Voghormia”, tradicional canção armênia, que preparou o terreno para uma sequência devastadora de clássicos. “Attack”, que não era executada ao vivo desde 2015, deu as caras com força, seguida por “Prison Song”, “Violent Pornography” e “Aerials”, uma das músicas mais esperadas da noite.

Mas o verdadeiro presente para os fãs de longa data veio com “Marmalade”, executada pela primeira vez desde 2015, e “Streamline”, que estava fora dos palcos desde 2005. Também chamou atenção o uso do trecho de “La Isla Bonita”, de Madonna, inserido de forma surpreendente em “Chop Suey!”, criando um momento inesperado e divertido.

A performance durou cerca de duas horas e meia, alternando entre faixas frenéticas como “Bounce”, “Psycho” e “Cigaro”, e momentos mais introspectivos, como em “Lonely Day” e “Roulette”.

O setlist completo contou com 33 músicas, em uma verdadeira maratona sonora que não deixou nenhum fã indiferente.

System of a Down e Brasil na rota

Após esse pontapé inicial em solo colombiano, o System of a Down agora se prepara para desembarcar no Brasil, onde fará uma série de apresentações em grandes estádios.

A agenda inclui Curitiba, no dia 6 de maio, no Estádio Couto Pereira; Rio de Janeiro, dia 8, no Engenhão; São Paulo, nos dias 10 e 11 no Allianz Parque; e um último grande show no Autódromo de Interlagos, no dia 14, com participação da banda norte-americana AFI e dos brasileiros do Ego Kill Talent.

Com um setlist tão extenso e inesperado, os fãs brasileiros já começam a especular o que o grupo trará de especial para os palcos nacionais. A julgar pelo que foi apresentado em Bogotá, é seguro dizer que vêm mais noites inesquecíveis por aí.

Enquanto o Brasil aguarda ansiosamente, uma coisa é certa: o System of a Down segue mostrando por que é uma das bandas mais influentes e apaixonantes do rock moderno.