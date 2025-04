Gracyanne Barbosa quebra o silêncio sobre curtida polêmica envolvendo atual de Belo

Gracyanne Barbosa confirmou que curtiu um comentário nas redes sociais que mencionava o passado judicial de Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo. A informação foi revelada ao colunista Daniel Nascimento.

O comentário curtido pela ex-BBB afirmava: “Chocada! A namorada do Belo é ex-presidiária e foi acusada de participar de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos”. A atitude gerou repercussão imediata nas redes, levantando especulações sobre possíveis indiretas de Gracyanne ao novo casal.

Questionada, a influenciadora não negou o gesto: “Sim”, respondeu, de forma direta. No entanto, reforçou que a relação com Belo continua em paz. “Somos família, sempre seremos amigos”, afirmou.

Gracyanne também comentou sobre sua fase atual: “Estou concentrada no que estou construindo pós-BBB, nos meus projetos, na minha fé, no meu trabalho e na minha paz. Torço pela felicidade do Belo”.

Durante sua passagem pelo BBB 25, ela emocionou o público ao falar sobre o fim do casamento com o cantor. Na ocasião, disse que o término se deu por incompatibilidades e falta de comunicação — e não por falta de amor.