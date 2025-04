O desejo de Anitta por priorizar a vida pessoal

Após anos intensos dedicados à ascensão internacional, Anitta atravessa uma fase mais introspectiva e afetiva aos 32 anos. A cantora, que brilhou em palcos globais e fez história com hits como Envolver, decidiu que era hora de priorizar algo que sempre ficou em segundo plano: sua vida pessoal.

“Trabalhei muito e aproveitei pouco minha família, meu lar. Agora quero viver isso com mais presença”, confidenciou a artista em entrevista exclusiva à revista Quem. Desde o final de 2024, ela tem desfrutado da nova mansão no Itanhangá, zona nobre do Rio de Janeiro, cercada pela natureza e avaliada em R$ 11 milhões.

A mudança representa uma reviravolta na trajetória da cantora, que em 2021 havia se mudado para Miami, nos Estados Unidos, com o objetivo de expandir sua carreira internacional. O esforço rendeu frutos: em 2022, Anitta tornou-se a primeira brasileira a vencer um VMA e ainda ganhou uma estátua no museu Madame Tussauds, em Nova York — um feito inédito para uma artista do país.

Mas, paralelamente às vitórias profissionais, vieram desafios pessoais. Diagnosticada com endometriose, precisou enfrentar uma cirurgia delicada. Também acompanhou de perto o estado de saúde do pai, Mauro Machado, o “Painitto”, que passou por complicações sérias após sofrer um AVC e ser diagnosticado com tumores no pâncreas e no pulmão, além de ter contraído Covid-19.

De volta ao Brasil, Anitta tem aproveitado o tempo com amigos, familiares e seus cães, buscando um ritmo de vida mais leve e centrado. “É aqui que consigo conciliar trabalho e vida pessoal. Estou conseguindo ter tempo para minha casa e até para viver um relacionamento”, diz ela, referindo-se ao namoro com o empresário Ian Bortolanza, com quem foi vista pela primeira vez durante o Carnaval de 2025.

O casal já circula junto em eventos importantes, como a exibição do longa G-20, estrelado por Viola Davis, e esteve reunido nas celebrações de aniversário da cantora. “Acho que estou num momento de equilíbrio. Quando a gente consegue se dedicar, as coisas fluem”, afirma, visivelmente satisfeita com a nova fase.

Embora siga com os compromissos profissionais, Anitta tem feito questão de redirecionar seu foco, colocando o bem-estar e os vínculos afetivos como prioridade. “Foi tudo muito incrível até aqui, mas agora quero viver com mais calma, mais verdade. E o Brasil é onde encontro isso.”