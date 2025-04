A nova era de Megan Thee Stallion com ‘Whenever’

A temporada de Megan Thee Stallion está oficialmente aberta. A estrela de Houston lançou, nesta sexta-feira (25), seu aguardado single “Whenever”, dando início à sua nova era musical a tempo de embalar os meses mais quentes do ano.

Após semanas de expectativa desde seu anúncio durante o agitado Coachella, Megan finalmente presenteou os fãs com a primeira amostra de sua produção em 2025. “Whenever” traz a energia explosiva que consagrou a rapper, e vem acompanhada de uma arte promocional no estilo faroeste, com Megan exibindo um chapéu de cowboy e slogans ousados.

Embora ainda não esteja confirmado se o novo single integrará seu próximo projeto de estúdio, intitulado Act: III, Megan revelou recentemente, durante uma live no TikTok, que o álbum está em processo de finalização. “Agora estou decidindo quem quero trazer para fazer participações. Quero colaborar com artistas que eu realmente ouço no meu tempo livre, gente com quem ainda não trabalhei”, disse ela, destacando Doechii como um dos nomes que deseja incluir na produção.

O retorno de Megan ao Coachella também marcou um dos momentos mais comentados do festival neste ano. No primeiro fim de semana, ela surpreendeu o público ao convidar ícones como Queen Latifah, Ciara e Victoria Monét para o palco. Apesar de seu show eletrizante, a apresentação sofreu uma interrupção abrupta quando seu microfone foi cortado durante a performance de “Mamushi”, aparentemente por ultrapassar o tempo programado.

O que Megan Thee Stallion disse sobre Doechii

Em uma recente transmissão ao vivo no TikTok, Megan Thee Stallion deixou seus fãs empolgados ao revelar que Doechii está entre os artistas que ela deseja convidar para seu próximo projeto musical. A rapper está atualmente trabalhando no terceiro ato de sua série de álbuns e busca novas colaborações que a inspirem artisticamente.

Durante a conversa, Megan comentou sobre o processo de seleção de participações especiais para o novo disco. “Estou em um momento em que quero colaborar apenas com artistas com quem ainda não trabalhei e que realmente ouço no meu tempo livre”, disse a cantora. Ao notar que os fãs mencionavam Doechii nos comentários, ela não hesitou em demonstrar seu entusiasmo. “Eu vejo Doechii, eu amo Doechii!”, declarou Megan com empolgação.

Apesar do interesse, a rapper explicou que ainda não encontrou uma faixa que se encaixe perfeitamente para uma parceria com a vencedora do Grammy. “Sinto que Doechii é o tipo de artista com quem preciso estar no estúdio para criar algo do zero”, afirmou. Segundo Megan, a colaboração ideal exigiria uma batida envolvente que combinasse com o estilo de ambas, proporcionando um desafio criativo para sua própria abordagem ao rap.

Doechii, por sua vez, tem vivido um momento de grande ascensão na indústria musical. Recentemente, tornou-se a terceira mulher a levar o prêmio de Melhor Álbum de Rap no Grammy e foi eleita a Mulher do Ano pela Billboard em 2025. Ela será homenageada na cerimônia Women in Music, marcada para o final de março, consolidando sua influência na cena musical.