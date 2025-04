‘Heart by Heart’: conheça o tema da música de Joe Jonas

Joe Jonas está de volta aos holofotes com o lançamento de “Heart by Heart”, seu mais novo single solo. A canção, de tom acústico e melancólico, é a terceira amostra do seu próximo álbum, Music for People Who Believe in Love, que chega às plataformas no dia 23 de maio, pela Republic Records.

A faixa foi escrita em parceria com nomes de peso: Lewis Capaldi, Savan, Oscar Holter e Max Gsus. Na música, Jonas canta sobre um amor perdido, embalado por uma combinação suave de violão e teclados. “Bem, se ele nunca acender sua centelha, lembre-se de que eu conheço seu coração de cor”, entoa o artista em um dos versos mais marcantes.

Antes de “Heart by Heart”, Joe já havia disponibilizado “Work It Out” e “What This Could Be”, canções que também farão parte do novo projeto. Inicialmente previsto para outubro do ano passado, o lançamento do álbum foi adiado. Em comunicado nas redes sociais, o cantor explicou que a decisão foi motivada pela vontade de aprimorar ainda mais o trabalho: “O álbum vai sair mais tarde porque estou cheio de inspiração e quero dar os toques finais”, escreveu.

Uma nova fase na carreira solo

Este será o segundo álbum solo de Joe Jonas, que lançou seu primeiro trabalho individual, Fastlife, em 2011. Depois dessa experiência, o cantor formou a banda DNCE, conhecida pelo hit “Cake by the Ocean”, e retornou aos palcos com os irmãos Nick e Kevin em 2019 para a reunião dos Jonas Brothers. Desde então, o grupo lançou dois álbuns, incluindo o recente The Album, de 2023.

Ano movimentado para os Jonas Brothers

Enquanto Joe investe na carreira solo, os Jonas Brothers também têm novidades. No mês passado, eles divulgaram o clipe de “Love Me to Heaven” e anunciaram a turnê comemorativa de 20 anos da banda, intitulada Living the Dream. O grupo promete uma série de 10 shows em grandes estádios, além de uma longa temporada em arenas pelos Estados Unidos.

Para coroar a celebração, está previsto para 8 de agosto o lançamento de Greetings from Your Hometown, o sétimo álbum de estúdio da banda, acompanhado de um disco ao vivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J O E J O N A S (@joejonas)

A data de lançamento do álbum solo de Joe Jonas

Joe Jonas, de 35 anos, membro do renomado trio Jonas Brothers, revelou a data de lançamento de seu aguardado álbum solo, “Music For People Who Believe In Love”. Este será o primeiro projeto de Joe sem a participação de seus irmãos Nick e Kevin em mais de uma década. O álbum, inicialmente previsto para outubro de 2024, foi adiado, mas chegará finalmente às plataformas digitais em 23 de maio de 2025.

“Estou muito empolgado em compartilhar esse trabalho com vocês”, declarou Joe Jonas, expressando sua gratidão, esperança e amor por meio das canções que compõem o álbum. Ele descreve a obra como uma reflexão de sua vida e das bênçãos ao seu redor, abordando temas como paternidade, amizade e a alegria de viver fazendo o que ama.

O primeiro single, “Work It Out”, lançado em julho de 2024, já sinalizou o tom positivo e empolgante que o cantor busca transmitir, com a esperança de que sua música traga felicidade e paz aos ouvintes.

Antes de seu retorno à carreira solo, Joe Jonas teve a oportunidade de explorar novos caminhos musicais com a banda DNCE entre 2018 e 2022, além de recentemente lançar o álbum “The Album” com os Jonas Brothers, em 2023. O anúncio do novo trabalho ocorre no auge da turnê comemorativa de 20 anos do grupo, que segue conquistando fãs ao redor do mundo.