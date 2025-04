O motivo de Lana Del Rey não cantar na TV

Os fãs mais atentos já perceberam: é raro ver Lana Del Rey em performances ao vivo em programas televisivos. E essa escolha não é aleatória. Em uma entrevista concedida ao The Hollywood Reporter em 2023, a cantora explicou a razão dessa ausência — e tudo remonta ao ano de 2012.

Na época, Lana participou do icônico Saturday Night Live, apresentando as faixas “Video Games” e “Blue Jeans”. A performance, no entanto, foi duramente criticada. O impacto foi tão negativo que chegaram a acusá-la de “fingir ser cantora”, alegando que sua voz ao vivo soava diferente das versões em estúdio.

A repercussão foi tamanha que Lana se afastou dos palcos televisivos e também repensou sua abordagem às turnês, evitando longos períodos de shows. “Acho que fiz umas duas apresentações em programas de TV, no máximo”, revelou. “Excursionar também foi algo que precisei reduzir. Meu coração sempre soube quando não era o momento certo para certas coisas. Talvez hoje, mesmo sem tanta confiança, eu me arriscasse mais. Mas existia uma razão real para minha insegurança.”

Durante a conversa, o jornalista Mikey O’Connell quis entender como uma artista de seu porte ainda poderia ter dúvidas sobre ser bem recebida. Lana foi sincera: “Não sabia se seria aceita. Mas hoje há muitos ‘esquisitos’ por aí, então estamos em boa companhia.”

Para ela, o cenário atual da música é mais acolhedor. Lana acredita que a diversidade de vozes e estilos abriu espaço para que artistas contem suas próprias histórias, sem necessidade de se encaixar em moldes rígidos: “Quando comecei, tudo era muito unilateral. Agora vemos mais liberdade para se expressar e surgiram grandes compositoras. Eu gosto de muitos artistas contemporâneos.”

O jornalista ainda mencionou o impacto de Lana em novas gerações, citando nomes como Billie Eilish e Olivia Rodrigo, que já reconheceram sua influência. Com carinho, a cantora respondeu: “Billie e Olivia são pessoas maravilhosas, e eu amo o trabalho delas. Claro que não é obrigatório ser gentil para ser talentoso, mas quando isso acontece, é maravilhoso para a cultura. Sempre recebi esse reconhecimento de outras cantoras, mesmo quando críticos e outros não enxergavam. Sempre me senti como uma irmã mais velha para muita gente.”

A inspiração para a nova música de Lana Del Rey

Lana Del Rey surpreendeu os fãs com o lançamento de “Bluebird”, a segunda faixa do seu aguardado álbum The Right Person Will Stay. A música nasceu a partir de uma experiência pessoal e espiritual da cantora com um pássaro que, segundo ela, trouxe uma mensagem significativa em um momento inesperado.

A artista, conhecida por hits como Summertime Sadness e Born To Die, compartilhou em suas redes sociais a origem inusitada da canção. Em um vídeo publicado no Instagram, Lana relembra o dia em que se preparava para um encontro e um pequeno pássaro — possivelmente uma andorinha — colidiu com a janela de seu quarto.

“Na hora, tive a sensação de que aquilo tinha um significado maior. A natureza, às vezes, encontra formas únicas de se comunicar conosco, especialmente em momentos cruciais”, contou a cantora.

Tomada pela emoção da cena, ela se ajoelhou ao lado do pássaro e começou a cantar espontaneamente: “Pequeno pássaro, pequeno pássaro, voe para longe por nós dois” — verso que mais tarde se tornaria o refrão de Bluebird. Ela permaneceu ao lado do animal até que ele, mesmo enfraquecido, conseguiu levantar voo.

A experiência, segundo Lana, acabou marcando profundamente aquele dia. Embora o encontro romântico subsequente não tenha sido positivo, o episódio com o pássaro permanece como um símbolo de intuição e libertação.

“Não foi a primeira vez que um pássaro cruzou meu caminho como uma espécie de sinal. Mas esse, em especial, ficou comigo”, revelou.

“Bluebird” sucede o single “Henry, come on”, lançado uma semana antes, e reforça o tom intimista e emocional que permeia o novo projeto. Com The Right Person Will Stay, Lana Del Rey promete entregar mais uma obra marcada por histórias pessoais, lirismo melancólico e a sensibilidade característica que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo.