Saiba quando Lady Gaga chegará ao Brasil

Lady Gaga já tem data marcada para sua chegada ao Brasil! A popstar será recebida no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, 28 de abril, a poucos dias de seu tão aguardado show gratuito na Praia de Copacabana, previsto para acontecer no dia 2 de maio.

A cantora ficará hospedada no luxuoso Copacabana Palace, com vista para o palco onde se apresentará, e cinco salões do hotel foram reservados para ela. Esse esquema de hospedagem é similar ao adotado durante a vinda de Madonna ao Brasil em 2024, conforme informações da Veja.

A chegada da cantora ao Brasil ocorrerá após dois shows na Cidade do México, parte da turnê “Viva La Mayhem!”, que será realizada no Estádio GNP Seguros no final de semana anterior ao show no Rio. O evento na Praia de Copacabana promete ser o maior de sua carreira, com uma expectativa de público de 1,6 milhão de pessoas, e um impacto de R$ 600 milhões na economia carioca.

Além disso, a abertura do show de Lady Gaga gerou especulações sobre o nome do artista escolhido, especialmente após a notícia de que Ludmilla recusou o convite. Recentemente, o nome de Liniker surgiu como possível abertura do evento, mas a assessoria de imprensa ainda não confirmou ou negou oficialmente a informação.

Opera pop: o conceito usado para trabalhos de Lady Gaga

No palco do Coachella, Lady Gaga não apenas se apresentou — ela encenou um espetáculo que muitos já consideram um marco na fusão entre música pop e teatro lírico. O show, carregado de teatralidade e dividido em atos, foi amplamente descrito como uma “ópera rock” ou “ópera dark pop”, evidenciando como o conceito clássico de ópera se transformou para dialogar com a estética contemporânea.

Esse mesmo conceito também aparece no novo projeto de Miley Cyrus. A cantora define seu álbum visual Something Beautiful como uma verdadeira “ópera pop”, reforçando a tendência de transformar álbuns musicais em narrativas cinematográficas e completamente cantadas. A primeira parte da obra, batizada de “Ato 1”, já foi apresentada com faixas como “Prelude”, “Something Beautiful” e “End of the World” — todas entrelaçadas sem espaço para diálogos falados, seguindo à risca o formato operístico.

Historicamente, a ópera surgiu na Itália do século XVII, com a obra Dafne de Jacopo Peri, considerada o ponto de partida do gênero. Desde então, a ópera se estabeleceu como uma forma artística que une canto, encenação e música orquestral em uma narrativa contínua. Ao contrário do teatro musical moderno, onde canções se intercalam com falas, a ópera se caracteriza por não conter diálogos falados — toda a comunicação acontece por meio da música.

Lady Gaga e Miley Cyrus, portanto, não estão apenas inovando dentro da música pop — estão resgatando uma tradição erudita e recontextualizando-a para as novas gerações. Seus projetos não apenas encantam os fãs com visual e som, mas também ampliam os horizontes do que pode ser considerado música popular.

Se antes a ópera era restrita a teatros e públicos seletos, agora ela pulsa no centro da cultura pop, embalando multidões em festivais e plataformas de streaming. O clássico e o moderno, enfim, se encontram — e cantam juntos.