O anúncio do álbum de estreia autointitulado de Addison Rae

Os fãs de Addison Rae já podem marcar no calendário: o álbum de estreia da estrela do TikTok, agora consolidada como cantora pop, será lançado no dia 6 de junho. A notícia foi confirmada na quarta-feira, 23 de abril, quando Rae compartilhou a capa oficial do projeto e expressou sua empolgação nas redes sociais.

“Eu amo todo este projeto com todo o meu ser”, escreveu ela em uma publicação no Instagram. “É como um espelho. Um reflexo do meu desejo profundo de me compreender melhor. É o trabalho do qual mais me orgulho.” Ela também descreveu o álbum como um verdadeiro sonho realizado, tanto pela estética quanto pelas colaborações envolvidas.

A arte do álbum, inspirada na estética dos anos 2000, mostra Rae em um cenário etéreo, encarando a câmera por entre uma cortina translúcida de tule, com o título do projeto em letras azuladas. A imagem reforça a identidade visual nostálgica que a cantora vem explorando em sua nova fase musical.

Entre as faixas confirmadas no projeto estão os já conhecidos singles “Diet Pepsi”, sucesso de 2024, “Aquamarine”, “High Fashion” e o mais recente “Headphones On”, que chegou às plataformas no dia 18 de abril.

Addison Rae iniciou sua jornada na música em 2021, com o lançamento do single “Obsessed”, após conquistar milhões de seguidores no TikTok. Em 2023, ela lançou o EP AR, que inclui a faixa “2 die 4 u”, uma parceria com Charli XCX. As duas voltaram a colaborar em 2024, desta vez em um remix da música “Von Dutch”, de Charli.

A conexão entre as duas artistas ganhou ainda mais destaque quando Rae fez uma participação surpresa no show de Charli XCX no segundo fim de semana do Coachella 2025. Em entrevista à Rolling Stone no início do ano, Addison chegou a se referir à cantora britânica como uma mentora e “irmã mais velha”.