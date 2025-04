Saiba quem é o noivo de Lady Gaga

A cantora Lady Gaga, de 39 anos, tem chegada prevista para esta terça-feira ao Brasil, onde se apresenta neste sábado, em um espetáculo gratuito que promete lotar a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A presença de seu noivo, Michael Polansky, de 47, ainda não foi confirmada, mas a expectativa entre os fãs é grande.

Polansky é uma figura discreta, mas poderosa. Formado em matemática aplicada e ciência da computação pela Universidade de Harvard, ele construiu uma carreira sólida no setor de tecnologia e filantropia. É sócio de Sean Parker — conhecido como cofundador do Napster e do Facebook — e atua como CEO do Parker Group, além de presidir o Parker Institute for Cancer Immunotherapy, uma instituição americana voltada para pesquisas de tratamento contra o câncer.

Com uma fortuna estimada em cerca de R$ 3 bilhões, o empresário norte-americano mantém sua vida longe dos holofotes, ao contrário da noiva mundialmente famosa. Segundo a própria Gaga revelou à revista Vogue, o casal se conheceu por meio de sua mãe, Cynthia Germanotta, que lidera com a filha a Born This Way Foundation, ONG voltada à saúde mental de jovens.

“Minha mãe o conheceu e disse: ‘Acho que acabei de encontrar seu marido’. E eu pensei: ‘Não estou pronta para isso!’”, lembrou Gaga em tom bem-humorado, durante entrevista. O encontro aconteceu em 2019, e desde então, os dois mantêm uma relação estável, longe da mídia e baseada, segundo ela, “em conexão real e apoio mútuo”.

O noivado foi anunciado em abril de 2024, durante uma viagem do casal que incluiu uma escalada romântica. Após chegarem ao topo da trilha e tirarem fotos, o empresário aproveitou a descida para fazer o pedido. “Ele quis saber se estava tudo bem me pedir em casamento ali mesmo, antes de mostrar o anel. E eu disse: ‘Claro que está!’”, contou a cantora em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live!.

Além da vida pessoal, Polansky chegou a colaborar artisticamente com Gaga, tendo coescrito algumas canções com ela — entre elas, títulos como “Get Happy” e “If My Friends Could See Me Now”.

Embora o casal mantenha discrição sobre a rotina a dois, Gaga deixou claro que vive uma fase de serenidade. “Nunca conheci alguém como Michael. Ele é incrivelmente inteligente, gentil, e me ama pelo que sou. Estou feliz e saudável”, declarou à Vogue.

Relembre show que Lady Gaga já fez pelo Brasil

Após mais de uma década longe dos palcos brasileiros, Lady Gaga desembarca no Rio de Janeiro para um aguardado espetáculo na icônica Praia de Copacabana. A apresentação marca não apenas o retorno da estrela pop ao país desde sua estreia em 2012, mas também simboliza uma reconexão com os fãs brasileiros após a ausência sentida em 2017, quando problemas de saúde a impediram de se apresentar no Rock in Rio.

Na ocasião, Gaga precisou cancelar sua performance devido às fortes dores causadas pela fibromialgia, condição clínica que provoca desconforto muscular intenso e generalizado. “Preciso cuidar do meu corpo”, declarou à época, visivelmente abalada pelo cancelamento.

Agora, em plena forma, a cantora promete um espetáculo à altura da expectativa. Seu histórico em solo brasileiro é marcado por momentos emocionantes: na primeira passagem pelo país, em 2012, Gaga foi às lágrimas durante a apresentação no Rio, quando interpretou a balada “Hair” ao lado de três fãs escolhidos da plateia de 40 mil pessoas. “A experiência que eu tive no Rio realmente me transformou”, confessou a artista naquele show, realizado no Parque dos Atletas, sob chuva e comoção.

Em São Paulo, no mesmo ano, a performance no Estádio do Morumbi ficou marcada por um incidente em que foi atingida por um objeto arremessado da plateia. Mesmo assustada, manteve a postura e tranquilizou os fãs: “Estou bem”. A apresentação ainda contou com surpresas no repertório, como as raras “Princess Die” e “The Queen”, atendendo a pedidos do público. “Sou a garota mais sortuda da Terra”, disse, diante dos 50 mil presentes.

Com um repertório repleto de hits – de “Poker Face” a “Born This Way” – e uma estrutura de show digna das maiores produções internacionais, Lady Gaga se prepara para entregar mais uma noite inesquecível, agora tendo como cenário o mar de Copacabana.