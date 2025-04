O que J-Hope disse sobre o futuro do BTS

Com o fim do serviço militar obrigatório se aproximando para os membros restantes do BTS, a expectativa pela reunião do grupo cresce tanto entre os fãs quanto entre os próprios integrantes. Em uma prévia de sua entrevista com Zane Lowe, da Apple Music 1, divulgada pela Teen Vogue nesta segunda-feira (28), J-Hope compartilhou detalhes empolgantes sobre o que está por vir para o septeto global.

“Mal posso esperar por junho, quando todos os membros terão terminado suas obrigações militares”, afirmou o artista, demonstrando entusiasmo com o momento que se aproxima. Segundo ele, o reencontro acontecerá rapidamente assim que RM, Suga, V, Jimin e Jung Kook forem dispensados.

“Vamos nos reunir logo depois disso para conversar sobre os próximos passos do BTS. Acredito que vai ser uma energia incrível”, disse o rapper de “Chicken Noodle Soup”.

J-Hope foi o segundo integrante do BTS a concluir o serviço militar, após Jin. Desde que o grupo entrou em hiato para cumprir a exigência sul-coreana, cada membro vem investindo em projetos individuais, explorando novas sonoridades e fortalecendo suas identidades artísticas.

“É interessante observar como cada um de nós desenvolveu sua própria identidade nesse tempo”, refletiu J-Hope. “Mas o mais fascinante é como essas individualidades se combinam quando estamos juntos como BTS.”

A curiosidade sobre o reencontro é compartilhada por todos, inclusive por ele: “Estou realmente curioso para ver como será essa nova fase juntos”, confessou.

Durante sua pausa, J-Hope lançou músicas solo de destaque, incluindo a colaboração com J. Cole em “On the Street”, lançada em março de 2023. Já em 2024, seu EP Hope On The Street Vol. 1 chegou ao top 5 da Billboard 200, consolidando sua carreira fora do grupo.

A avaliação de J-Hope sobre o período no exército

O rapper sul-coreano J-Hope, integrante do grupo BTS, está aproveitando um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Em turnê pelos Estados Unidos após completar 18 meses de serviço militar obrigatório, o artista tem se destacado tanto nos palcos quanto nas paradas musicais, conquistando o público com sua nova sonoridade e uma imagem mais madura.

Durante entrevista ao Los Angeles Times, J-Hope compartilhou detalhes sobre sua atual fase artística. Os singles “Sweet Dreams” e “Mona Lisa” — lançados recentemente — marcaram um ponto de virada em sua discografia, com uma proposta mais sensual e sofisticada. “Não pensei muito nisso durante o processo, mas queria criar algo que refletisse minha evolução depois do serviço militar. As músicas nasceram de forma natural, quase como uma extensão de quem me tornei”, afirmou.

Mais do que uma transformação sonora, J-Hope destacou a intenção de apresentar um novo lado visual e artístico ao público. “Quis revelar outra faceta de mim mesmo, algo que meus fãs talvez ainda não tivessem visto. Esse foi o meu impulso criativo”, explicou.

Outro ponto essencial dessa nova fase foi a escolha de colaborar com produtores internacionais renomados. Para o rapper, esse passo foi estratégico e enriquecedor. “Queria trabalhar com profissionais que tivessem uma compreensão mais profunda da cultura global. Foi uma maneira de me testar e ampliar meus horizontes musicais”, declarou. “Essas colaborações me fizeram ver o J-Hope sob um novo olhar. Acredito que essa experiência me abriu portas para experimentar mais e levar minha música a patamares inéditos.”

O impacto da nova sonoridade já pode ser sentido: tanto “Sweet Dreams” quanto “Mona Lisa” conquistaram posições na prestigiada parada Hot 100 da Billboard, consolidando o sucesso do artista em território norte-americano.

“Ver minhas músicas ganharem esse reconhecimento é uma honra imensa. É gratificante saber que tantas pessoas estão se conectando ao que crio”, disse o rapper, emocionado. “Esse retorno do público me inspira a pensar no futuro da minha música com ainda mais carinho. Sinto que estou vivendo um período cheio de entusiasmo e grandes expectativas.”