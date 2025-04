‘Priceless’: detalhes sobre a parceria de Lisa com Maroon 5

O universo da música pop acaba de ganhar um novo encontro de gigantes: Maroon 5 e LISA, integrante do fenômeno global BLACKPINK, anunciaram oficialmente uma colaboração musical que promete agitar as paradas. A faixa inédita, intitulada “Priceless”, já está disponível para pré-save nas plataformas digitais, embora a data de lançamento ainda não tenha sido revelada.

O anúncio foi feito no sábado (25), através das redes sociais da banda liderada por Adam Levine. Em uma publicação no Instagram, Maroon 5 compartilhou um vídeo com momentos descontraídos de Levine e LISA durante uma sessão de fotos, acompanhado da legenda empolgante: “IMPAGÁVEL COM LISA @lalalalisa_m FAÇA O PRÉ-SALVO AGORA”.

Além disso, um trecho da música foi revelado no Instagram Stories da banda. No teaser de 15 segundos, os vocais marcantes de Levine aparecem em falsete, seguidos por LISA cantando a linha: “É, falar é barato, garoto, pare com isso / Tenho meu amor, isso é um lucro muito grande.” A prévia já foi o suficiente para incendiar as redes sociais e aumentar a expectativa dos fãs.

A colaboração foi discretamente sugerida dias antes, quando o perfil oficial do Maroon 5 publicou uma imagem misteriosa de Adam Levine ao lado de uma mulher de costas — mais tarde identificada como LISA — observando uma paisagem urbana. Pouco depois, LISA também alimentou os rumores ao postar um vídeo onde aparecia aparentemente filmando um videoclipe.

Fotos em preto e branco divulgadas por Levine em seu perfil pessoal também reforçaram o mistério. Uma das imagens mostra uma claquete com os nomes da diretora Aerin Moreno e do diretor de fotografia Russ Fraser, sugerindo que o clipe de “Priceless” já está em produção avançada.

Essa parceria chega em um momento de movimentação intensa para o Maroon 5. Recentemente, durante participação no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Adam Levine revelou que a banda está prestes a lançar um novo álbum — o primeiro desde “Jordi”, lançado em 2021. Sem entregar muitos detalhes, ele afirmou que um novo single seria lançado até o fim do mês, o que agora se confirma com “Priceless”.

Com a união entre uma das bandas mais consolidadas do pop americano e uma das maiores estrelas do K-pop, “Priceless” promete ser mais do que uma simples faixa: será um marco cultural e musical. Tudo indica que esse encontro musical entre Adam Levine e LISA vai muito além das expectativas.