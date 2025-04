Mulher Abacaxi desabafa após ficar duas horas presa em elevador durante apagão

Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi passou por momentos de tensão nesta segunda-feira (28) durante uma visita à Espanha. A influenciadora, que está morando em Londres, foi até Zaragoza para encontrar uma amiga, mas acabou ficando presa em um elevador por duas horas devido a um apagão que atingiu Portugal e Espanha.

Nas redes sociais, ela relatou a situação. Marcela explicou que tentou contato com a amiga enquanto estava presa, mas não conseguiu, aumentando ainda mais o desespero.

Após ser resgatada, contou que a casa da amiga também estava sem luz, e que agora o jeito era improvisar as refeições à luz de velas, já que o fogão é elétrico.

Em um vídeo publicado no Instagram, Mulher Abacaxi mostrou a amiga visivelmente abalada e contou que precisou acalmá-la. Apesar do susto, ela disse que está bem e agradeceu por ter conseguido sair do elevador em segurança.