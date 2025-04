No Dia do Trabalhador, coletivo Ritual Sonoro lança single de estreia

Com o objetivo de unir música, cultura de sound system e espiritualidade, o coletivo Ritual Sonoro, criado em Brasília em 2024, lança o primeiro single, Unidade, nesta quinta-feira (1/5), Dia do Trabalhador, data escolhida para homenagear os trabalhadores da cultura. Em 17 de maio, o grupo fará um show, gratuito, de lançamento no Baixo Norte (411 Norte).

Idealizado pelos artistas Erik Schnabel e Pleno, o grupo realizou 13 apresentações no primeiro ano de atuação, em espaços como Isso Aqui é DF, Casa dos Artistas, Radiola, BlackSheep, Instituto Cultural Congo Nya, BoomClapSoundSystem e no Festival Aya Música e Medicina, na Chapada dos Veadeiros. Também participou do Podcast Navera e da programação da Rádio Cultura FM.



Produzida, mixada e masterizada por DJ Fábio ACM, Unidade propõe uma fusão moderna de raggamuffin brasileiro, combinando reggae, hip hop e dancehall digital. A faixa inicia com tambores Nyabinghi, evocando uma energia ancestral, e evolui para uma batida contemporânea, transmitindo uma mensagem de união e retorno às raízes da humanidade, em sintonia com o lema rastafari: Peace, Love & Unity.



O single reúne três grandes vozes da cena do DF, como Afroragga (ex-Movni), além de Pleno e Erik Schnabel. A gravação vocal contou com a expertise do DJ Raffa Santoro, grande referência do hip hop brasiliense.

Capa do Ritual Sonoro (foto: Material de divulgação)

A identidade visual do álbum, assinada pela artista e ativista Ju Neves, traz uma mandala rica em símbolos de ancestralidade, união e espiritualidade, refletindo o propósito do coletivo. Com raízes profundas e visão de futuro, o Ritual Sonoro utiliza a música como ferramenta de resistência, cura e celebração da vida. O álbum completo, que contará com participações nacionais e uma colaboração internacional diretamente da Jamaica, será lançado ainda em 2025.

SERVIÇO

Baixo Norte convida Ritual Sonoro - com Pleno, Erik Schnabel, Afroragga e DJ Fábio ACM

O que: Roda de Conversa, Discotecagem, Pocket Show e Audição do Lançamento

Quando: 17 de Maio (sábado)

Horário: 16h às 22h

Onde: Baixo Norte (411 Norte, bloco E, loja 29)

Acesso gratuito