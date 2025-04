‘I Like it I Like It’: a música de Hayley Williams com Moses Sumney - (crédito: TMJBrazil)

Após uma sequência de publicações enigmáticas nas redes sociais, Hayley Williams e Moses Sumney finalmente confirmaram que estão trabalhando juntos em uma faixa inédita. A canção, intitulada “I Like it I Like It”, teve uma prévia disponibilizada no YouTube nesta segunda-feira (28), despertando entusiasmo entre os fãs.

Durante os últimos dias, os artistas vinham alimentando especulações com postagens sugestivas. Em uma delas, Sumney aparece convidando Hayley para dançar ao som de um remix de “Misery Business”, um dos maiores sucessos da banda Paramore. A cena inesperada chamou a atenção e deu início aos rumores sobre uma possível colaboração.

No dia seguinte, os dois voltaram a aparecer juntos em um novo vídeo, com uma mensagem breve e provocadora: “Esperem”. O conteúdo também revelou um trecho instrumental da nova faixa, aumentando ainda mais a expectativa pelo lançamento completo.

Essa será a primeira música lançada por Hayley Williams fora do Paramore desde seus álbuns solo “Petals for Armor” e “FLOWER for VASES / descansos”. A união com Moses Sumney, conhecido por sua abordagem experimental e estética visual marcante, promete trazer uma sonoridade original e instigante para o cenário alternativo.

A turnê solo que Hayley Williams planeja para 2025

A cantora Hayley Williams, conhecida como vocalista da banda Paramore, revelou planos para uma turnê solo em 2025. O anúncio empolgou fãs que acompanham sua carreira tanto na banda quanto em projetos individuais.

Ainda sem muitas informações sobre locais e datas, a turnê promete trazer canções de seus álbuns solo, como “Petals for Armor” e “Flowers for Vases / Descansos”, além de possíveis surpresas musicais.

Hayley, que conquistou grande reconhecimento pela autenticidade e profundidade de suas composições, deve aproveitar a oportunidade para explorar um formato mais intimista e experimental em seus shows.

Desde que iniciou sua carreira solo, a artista se destacou por sua capacidade de inovar e por abordar temas pessoais em suas músicas. Os fãs agora aguardam ansiosos por mais detalhes e pelo início da venda de ingressos, na expectativa de vivenciar uma nova faceta de Hayley Williams no palco.

Com o Paramore atualmente em hiato após o sucesso da turnê do álbum “This Is Why”, a artista parece estar pronta para um novo capítulo em sua trajetória musical.