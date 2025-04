José Loreto é alvo da Justiça por dívida de R$ 650 em Saquarema no Rio de Janeiro

O ator José Loreto está sendo cobrado na Justiça por uma dívida de R$ 650,28 com a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O valor se refere a uma Taxa de Fiscalização de Atividades Licenciadas, vinculada a uma empresa aberta em nome do artista no município.

Segundo noticiado pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a cobrança está relacionada a um CNPJ registrado por Loreto como produtor teatral. A empresa foi aberta em 2008 e teve suas atividades encerradas oficialmente em 2009, de acordo com o escritório de contabilidade responsável.

Em contato com o escritório de contabilidade que administrava o CNPJ do ator na época, o colunista apurou que a empresa foi oficialmente baixada em 4 de agosto de 2009 e que o responsável desconhece qualquer dívida referente ao período posterior à baixa.

Ainda de acordo com a publicação, a Justiça já fez três tentativas de notificação em 2025, todas sem sucesso. Os oficiais estiveram em uma sala comercial no distrito de Bacaxá, mas encontraram o local fechado.

Com a ausência de resposta, o processo avançou, e agora a possibilidade de penhora de bens do ator é considerada real.

A assessoria de José Loreto ainda não se manifestou sobre o caso.