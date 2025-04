Como está a relação de Ed Sheeran com Taylor Swift - (crédito: TMJBrazil)

Ed Sheeran abriu o coração sobre sua relação com Taylor Swift, durante entrevista ao podcast Call Her Daddy, revelando que, apesar da distância física e da rotina agitada, a amizade entre os dois permanece sólida.

O cantor, que promove atualmente o single “Azizam”, contou que precisou revisitar antigas mensagens trocadas com Taylor por conta de um processo judicial. A experiência o fez mergulhar em lembranças intensas da época em que ambos viviam em Nashville. “Eu morava em Nashville, ela também. A gente viajava junto para os shows, fazia um monte de coisa… Passei literalmente todos os dias com ela por uns seis meses”, relembrou Sheeran, visivelmente nostálgico.

Em 2013, Ed Sheeran foi o ato de abertura da Red Tour, de Swift, entre março e agosto daquele ano. O período marcou o auge da proximidade entre os artistas, que também lançaram juntos a música “Everything Has Changed”. Naquele momento, a parceria se estendia além dos palcos e refletia uma amizade intensa e presente.

Atualmente, segundo Ed, os encontros são mais espaçados – cerca de quatro vezes por ano –, mas sempre significativos. “Quando estou com ela, estou com ela. Em vez de ficar mandando mensagens o tempo todo, a gente senta e conversa por seis horas. Acho que isso é uma forma muito legal de manter uma amizade”, destacou.

O que Ed Sheeran revelou sobre a amizade com Taylor Swift

Apesar de agendas agitadas e carreiras que os levaram a palcos ao redor do mundo, Ed Sheeran e Taylor Swift continuam a preservar uma amizade sólida que atravessa mais de uma década. Em uma recente entrevista ao podcast Call Her Daddy, o cantor britânico compartilhou lembranças afetivas e nostálgicas da época em que acompanhou Swift como atração de abertura da Red Tour, em 2013.

Sheeran, hoje com 34 anos, refletiu sobre os seis meses intensos que passou ao lado de Taylor, principalmente enquanto ambos viviam em Nashville. “Costumávamos pegar voos juntos para os shows, passar quase todos os dias lado a lado… Foi uma fase muito especial”, revelou. A parceria entre os dois na música “Everything Has Changed”, do álbum Red, nasceu justamente nesse período de convivência próxima.

O cantor também contou que essa onda de nostalgia veio à tona enquanto revisava antigas mensagens e notas de voz, durante o processo judicial envolvendo acusações de plágio em “Thinking Out Loud” — caso em que ele foi absolvido em 2023.

“Às vezes, bate aquela saudade daquele tempo. Hoje em dia, nos vemos menos, talvez quatro vezes por ano. Mas quando nos encontramos, sentamos e conversamos por horas. É mais profundo do que trocar mensagens o tempo todo”, comentou.

Essa conexão foi reforçada em maio de 2023, quando Sheeran, em entrevista à Apple Music 1, explicou que consegue ter conversas realmente significativas com Swift. “Ela é uma das poucas pessoas que entende exatamente o que eu vivo. É quase terapêutico conversar com ela, porque estamos no mesmo universo”, destacou.

Os dois artistas demonstraram publicamente essa afinidade mais uma vez em agosto do ano passado, quando Sheeran fez uma participação especial na Eras Tour, durante a performance de Swift no Estádio de Wembley, em Londres — um reencontro que emocionou os fãs.

Do palco da Red Tour em Nashville à noite memorável no Grammy de 2024, onde foram vistos juntos novamente, a amizade entre Ed Sheeran e Taylor Swift segue sendo um exemplo raro de companheirismo verdadeiro no universo da música pop.