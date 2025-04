Sobre o que Benson Boone fala em ‘Mystical Magical’

O cantor norte-americano Benson Boone, um dos nomes em ascensão no pop atual, acaba de lançar seu mais novo single, “Mystical Magical”. A faixa é a segunda prévia de seu aguardado segundo álbum de estúdio, “American Heart”, seguindo o sucesso de “Sorry I’m Here For Someone Else”, divulgado em fevereiro.

Quem acompanhou as apresentações de Boone no Coachella, realizadas nos últimos dois fins de semana, já teve um preview da música, que agora chega oficialmente às plataformas digitais acompanhada de um lyric video. Em “Mystical Magical”, o artista canta sobre a tentativa de conquistar alguém complexo e indeciso, usando um amor descrito como “místico” e “mágico”.

Além do sucesso nas paradas, Boone recentemente passou pelo Brasil como uma das atrações do Lollapalooza, festival que agitou São Paulo no final de março. Com uma carreira em rápida ascensão, o cantor continua a conquistar fãs ao redor do mundo com sua voz marcante e letras que misturam emoção e vulnerabilidade.

“American Heart”: detalhes sobre o novo álbum de Benson Boone

O cantor e compositor Benson Boone já tem data marcada para o lançamento de seu novo trabalho: o disco “American Heart” chega às plataformas digitais no dia 20 de junho. Este será o terceiro álbum de estúdio do artista, que tem conquistado cada vez mais espaço na cena musical dos Estados Unidos — aclamado por veículos especializados como a Rolling Stone, que o batizou de “a voz do futuro”.

Em conversa recente com a publicação, Boone falou abertamente sobre as escolhas estéticas e performáticas de seus shows. Relembrando o início da carreira, ele comentou sobre o hábito de tirar a camisa no palco, em busca de atenção e conexão com o público. “Chega um momento em que você entende o que agrada e o que não agrada. Existe uma certa arte em provocar reações intensas, mas não quero que isso seja a essência da minha apresentação. Não quero que a expectativa se resuma à minha aparência”, afirmou.

Esse dilema criativo, inclusive, gerou debates entre fãs: será que a capa do novo disco virá com ou sem camisa? O mistério segue no ar. O que já se sabe é que o álbum trará 10 faixas inéditas, incluindo o single já lançado “Sorry I’m Here For Someone Else”, que vem ganhando destaque nas plataformas de streaming.

Benson Boone vive um momento de ascensão meteórica. Após o sucesso do LP “Fireworks & Rollerblades”, lançado no início de 2024, ele tem marcado presença em grandes eventos internacionais. Neste ano, foi uma das atrações do Lollapalooza Brasil, e subiu ao palco do Coachella nos dois fins de semana do festival, consolidando sua projeção global.