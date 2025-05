Beyoncé estreia nova turnê mundial com shows em Los Angeles

O momento chegou. Beyoncé coloca os pés novamente na estrada com a aguardada Cowboy Carter Tour, que estreia nesta segunda-feira com uma maratona de cinco noites no gigantesco SoFi Stadium, em Los Angeles.

A nova turnê vem na esteira do álbum de mesmo nome, lançado em 2024, que marca a imersão da artista no universo country sem abrir mão da ousadia que a consagrou.

E como manda a tradição quando se trata de Beyoncé, nada é feito pela metade. A estrutura do palco, revelada pela própria cantora em suas redes sociais — fato raríssimo — mostra que o espetáculo é pensado em cada detalhe para surpreender.

Telões, passarelas, iluminação dramática e um visual que mistura o Velho Oeste com o futurismo já deram o que falar antes mesmo da primeira música ser tocada ao vivo.

A agenda de shows já indica que a era Cowboy Carter não será apenas uma homenagem às raízes sonoras da artista, mas uma verdadeira conquista territorial. A turnê começa com 13 apresentações nos Estados Unidos, incluindo múltiplas datas em locais emblemáticos.

Na Europa, Beyoncé promete repetir o feito da turnê anterior com cinco noites consecutivas no estádio do Tottenham, em Londres, além de três shows no imponente Stade de France, em Paris.

No total, são 32 datas confirmadas até o momento. A etapa final da turnê também acontece em solo americano, encerrando com chave de ouro no dia 26 de julho em Las Vegas. Quem acompanha Beyoncé sabe: cada show é um evento em si, e cada nova turnê redefine o padrão da indústria.

É bom lembrar que a Renaissance World Tour, em 2023, percorreu apenas América do Norte e Europa — deixando fãs latino-americanos sedentos por mais. Até agora, não há confirmação de datas fora desses dois continentes, mas esperança é o que não falta entre os admiradores da estrela.

Byeoncé: O mistério da setlist e a força de um repertório lendário

Enquanto o palco já é conhecido do público, a lista de músicas permanece em completo sigilo. A expectativa, porém, é de que Beyoncé traga para o palco todas as faixas que apresentou no show especial da NFL no último Natal, em Houston. Entre elas, estavam 16 Carriages, Jolene, Texas Hold ‘Em e Sweet Honey Buckin’, canções que já viraram queridinhas dos fãs.

Ao todo, o álbum Cowboy Carter tem 27 músicas, e ninguém duvida da disposição de Beyoncé em entregar um espetáculo de tirar o fôlego. E como em toda grande turnê da cantora, o público espera também por surpresas no repertório talvez um medley com clássicos como Formation, Crazy in Love ou Love On Top? Só o tempo dirá.

O que se sabe é que Beyoncé continua a escrever sua história com ousadia e perfeccionismo. Com a nova turnê, ela não apenas reafirma sua versatilidade artística, como também prova que é possível reinventar-se em grande estilo e lotar estádios enquanto faz isso.