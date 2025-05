Bruno Mars confirma nova temporada em Las Vegas

Las Vegas já tem seu rei e atende pelo nome de Bruno Mars. Desde 2016 em cartaz no luxuoso Park MGM, o artista acaba de anunciar que vai estender sua residência de shows no Dolby Live, reafirmando seu status como um dos nomes mais poderosos do entretenimento internacional.

Ao todo, serão mais 16 apresentações confirmadas em 2025, com datas distribuídas entre maio, junho, agosto e setembro.

Bruno não é novato quando o assunto é dominar os palcos da cidade do jogo. Antes mesmo de fixar residência no Park MGM, ele já fazia aparições concorridíssimas no Cosmopolitan, com shows esporádicos entre 2013 e 2015.

Desde então, sua presença constante em Las Vegas virou um verdadeiro caso de amor com o público — e também com a bilheteria.

A atual temporada de shows já soma mais de 410 mil ingressos vendidos e uma arrecadação impressionante de US$ 124,5 milhões. O último show antes da nova leva foi no réveillon, no dia 31 de dezembro, fechando 2024 com chave de ouro e casa lotada.

A residência “Bruno Mars at Park MGM” já ultrapassou a marca simbólica de 100 apresentações, consolidando-se como uma das mais bem-sucedidas da última década. Com seu estilo inconfundível que mistura soul, funk, R&B e pop com maestria, Bruno construiu um espetáculo vibrante, envolvente e tecnicamente impecável — que encanta fãs de todas as idades e nacionalidades.

E embora a agenda internacional esteja em pausa, o nome de Bruno continua reverberando por todos os cantos. No Brasil, por exemplo, o cantor encerrou 2024 com nada menos que 15 shows, incluindo uma maratona de seis apresentações no estádio MorumBIS, em São Paulo. Para os brasileiros, foi praticamente uma residência tropical.

Sem planos de turnê global no momento, Bruno tem usado o tempo para trabalhar em novas músicas e, claro, colher os frutos de seu repertório já consagrado. Os hits “Die With a Smile” e “APT.”, lançados em 2024, seguem firmes nas paradas e provam que o artista ainda tem muito fôlego criativo.

Bruno Mars: Recordes, streams e uma liderança inabalável

O sucesso de Bruno não se limita aos palcos. Nas plataformas digitais, ele se tornou o artista com mais semanas acumuladas no topo da Billboard Global 200, ranking global que existe desde 2020. Foram 29 semanas em primeiro lugar — um feito que coloca Mars em um patamar reservado a poucos.

Recentemente, ele também desbancou Billie Eilish em uma das métricas mais cobiçadas do streaming. A faixa “Birds of a Feather”, da cantora, havia atingido 2,3 bilhões de reproduções no Spotify em 315 dias, mas “Die With a Smile” fez o mesmo em apenas 244 dias, estabelecendo um novo recorde de velocidade.

Enquanto o novo álbum não chega, os fãs podem comemorar a chance de ver Bruno ao vivo em um dos palcos mais emblemáticos do mundo. E se depender do carisma, da entrega e do repertório, essa nova temporada em Las Vegas promete ser mais uma daquelas que entram para a história.