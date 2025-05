Projeto celebra trabalhadores candangos com shows no Museu da República

O legado dos pioneiros construtores está em todos os cantos de Brasília. Como forma de celebrar a memória, a cultura e a resistência dos nordestinos que migraram para o Planalto Central, o projeto 'Conterrâneos Novos de Guerra' reverencia os trabalhadores que transformaram o Cerrado em capital, conectando histórias de luta às expressões culturais do presente. Nesta segunda edição, o projeto amplia o diálogo entre gerações, territórios e linguagens artísticas, fortalecendo os laços entre o Sertão, o mangue e o Distrito Federal.

Nesta quinta-feira (1/5), no Museu Nacional da República, a iniciativa se inspira na obra do cineasta Vladimir Carvalho — especialmente o documentário 'Conterrâneos Velhos de Guerra'. Em 2025, o evento presta uma homenagem póstuma ao cineasta, falecido em outubro de 2024, reconhecendo o papel essencial na preservação da memória candanga e do cinema brasileiro. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.

A festa no Museu Nacional será com muita música, com abertura do evento às 18h. Roberto Corrêa abre os trabalhos, com show começando às 19h. A Orquestra Alada Trovão da Mata divide apresentação com a pernambucana Alessandra Leão.

Vocalista da Nação Zumbi, Jorge du Peixe leva show solo 'Baião Granfino', com repertório recheado de releituras do mestre Luiz Gonzaga, às 21h30. A programação também conta com os DJs J4k3 e Jazz, que tocam a partir das 22h30. E como não poderia ser diferente, os anfitriões da noite, o grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro também vão marcar presença, junto à convidada Juliana Linhares (RN), às 23h.



Programação

18h Abertura

19h Roberto Corrêa (DF)

20h Orquestra Alada Trovão da Mata (DF) convida Alessandra Leão (PE)

21h30 Jorge du Peixe (PE) canta Baião Granfino

22h30 DJ J4k3 DJ Jazz

23h Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro (DF) convida Juliana Linhares (RN)

0h DJ J4k3 DJ Jazz