Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (1º/5)

A PARTÍCULA E O TODO

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Cada um de nós é uma partícula do colossal organismo que chamamos de Universo, e pressentimos esse grande Todo e nos identificamos, mas não como partículas, e sim como os vencedores da competição entre todas as partículas, os que conseguimos ser os primeiros a enxergar a verdade enquanto todas as outras partículas permanecem na ignorância.

E nessa soberba ignorância, mediante a qual subvertemos fantasiosamente a hierarquia do funcionamento do colossal organismo que chamamos de Universo, vamos perdendo de vista a comunhão possível que, essa, sim, nos brindaria com a identidade real e verdadeira.

Por buscarmos conserto ao que não precisa de conserto promovemos desconcerto, e os mesmos dramas se repetem em todas as línguas e épocas até que, por cansaço, nós, as partículas, comungamos com o Todo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ideal seria que tudo fosse de todos, porém, esse ideal seria realizável se não houvesse tanto egoísmo, porque enquanto houver essa toxina circulando à solta nos relacionamentos, uns compartilham e outros se aproveitam.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há momentos em que a alma precisa tomar distância de tudo e de todos, não porque o mundo tenha ficado mais barulhento, mas porque precisa de recolhimento para entender melhor o que a inspiração tenta transmitir.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A brincadeira é em conjunto, é assim que você descobre seu papel relativo no Universo, porque se você continuar batendo na tecla de, em primeiro lugar, ter de descobrir seu valor individual, aí a alma continua perdida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As coincidências jogam um papel importante nesta parte do caminho, por isso, mesmo que você tenha feito planos muito bem elaborados, se surgirem fatos, feitos coincidências, procure aceitar essas orientações.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os ideais precisam ser reafirmados, a despeito de que a realidade imediata chama tanto a atenção com picuinhas e perrengues que parece não haver espaço nem tempo para os ideais. Sem ideais, tudo o mais perde o sentido.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite tratar como defeito de fábrica o fato de você ter mais ideias do que capacidade de as realizar, porque isso não é nada além do que o processo natural do ser humano, uma alma livre numa personalidade limitada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você não é os outros e os outros não são você, porém, ao mesmo tempo, se não houver algo em comum entre todas as pessoas, nem sequer em conflito elas poderiam estar, haveria apenas indiferença em todos os relacionamentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Muitas dificuldades poderiam ser evitadas se soubéssemos deter por alguns instantes o ímpeto de buscar longe o que, se observássemos bem, descobriríamos que está ao alcance de nossas mãos. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As coincidências ajudam, mas não resolvem tudo, porque elas só apontam o sentido que sua alma precisaria seguir em determinado momento. Se você aceita ou não a orientação, aí já não é problema das coincidências.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você olhasse com novos olhos para o espaço que se tornou corriqueiro, onde você guarda suas coisas, onde você habita, provavelmente descobriria tesouros que serviriam para adquirir regozijo fantástico.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para que as boas ideias não desapareçam, depois, sem deixar rastros, procure registrar no papel ou da forma que encontrar melhor para que, em algum momento do futuro, você possa restabelecer contato. Aí sim!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo que existe no mundo humano, um dia não passou de uma ideia captada por alguma pessoa sonhadora. Nem todos os sonhadores realizam suas ideias, mas nem por isso devemos limitar nossa capacidade de sonhar. Continue.