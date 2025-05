"Nove meses de sofrimento", diz Danilo Caymmi sobre a irmã, Nana

Danilo elencou, em entrevista à GloboNews, as comorbidades que levaram a irmã a ficar nove meses internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da clínica do Rio de Janeiro — entre elas obesidade, inflamação nos ossos e problemas pulmonares. “Foi até uma bênção ela acabar com esse sofrimento que ela estava passando”, disse.

Em vídeo publicado mais cedo nas redes sociais, ele havia reforçado o mesmo sentimento, apesar da tristeza compartilhada pelos familiares. “Ela penou nove meses de sofrimento intenso dentro de uma UTI de hospital”, lamenta. “Um processo muito doloroso, de várias comorbidades.”

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html