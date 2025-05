‘Something in the Water’: o novo álbum do Incubus - (crédito: TMJBrazil)

A banda norte-americana Incubus surpreendeu fãs e curiosos na noite de sábado, 26 de abril, ao confirmar de forma inusitada o nome de seu próximo álbum: Something in the Water. A revelação aconteceu por meio de projeções visuais ao longo do Rio Tâmisa, em Londres, pouco antes da apresentação da banda no icônico The O2.

As palavras que compõem o título do disco foram exibidas em pontos estratégicos à beira do rio, criando uma atmosfera envolvente que rapidamente viralizou nas redes sociais oficiais do grupo. A ação faz parte da campanha de divulgação do novo trabalho, que será lançado ainda este ano pelo selo Virgin Music.

De acordo com o portal Music News, fãs que seguiam em direção ao local do show foram surpreendidos por grandes painéis no chão, com QR codes que direcionavam diretamente para um link de pré-venda do álbum — uma jogada de marketing que uniu criatividade, tecnologia e o entusiasmo do público.

O anúncio ocorre em meio à turnê mundial Morning View, que tem revisitado os clássicos do disco homônimo lançado em 2001. O grupo esteve recentemente no Brasil, em março, marcando presença apenas oito meses após a última visita ao país, quando se apresentou no Rock in Rio em setembro de 2024.

A expectativa agora gira em torno do conteúdo do novo álbum, que promete trazer uma nova fase sonora para o Incubus, mesclando a essência alternativa da banda com possíveis experimentações. Ainda não há data exata para o lançamento de Something in the Water, mas a movimentação já indica que os fãs podem esperar algo especial.