‘Virgin’: tudo sobre o novo álbum da Lorde

A neozelandesa Lorde surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (30) ao divulgar oficialmente a data de estreia de seu quarto álbum de estúdio. Intitulado Virgin, o novo trabalho será disponibilizado nas plataformas digitais em 27 de junho e já começa a gerar grandes expectativas entre os fãs.

A novidade veio acompanhada do lançamento do single What Was That, que estreou na última semana e rapidamente conquistou o topo das paradas — alcançando o primeiro lugar no Spotify dos Estados Unidos. É a primeira vez que a artista emplaca um #1 desde o fenômeno Royals, que a projetou mundialmente em 2013.

O videoclipe da nova faixa foi gravado em locações icônicas de Nova York, incluindo o Washington Square Park, onde Lorde protagonizou uma aparição surpresa. O evento, no entanto, foi interrompido por autoridades locais, que alegaram falta de permissão para a apresentação.

Composto por 11 faixas, Virgin é, segundo a própria cantora, um trabalho de profunda autenticidade e introspecção. Em uma carta enviada aos fãs, ela descreveu o projeto como uma “representação direta e despojada de sua feminilidade”, trazendo à tona uma estética que mistura pureza e intensidade. “A cor do álbum é clara. Como água de banho, janelas, gelo, saliva”, escreveu.

A produção do disco conta com colaborações de nomes como Jim-E Stack e Daniel Nigro, parceiros criativos no single de retorno. O lançamento marca um novo capítulo na trajetória de Lorde, que estreou com o elogiado Pure Heroine em 2013 e seguiu com os álbuns Melodrama (2017) e Solar Power (2021).

Antes de Virgin, seu trabalho mais recente foi a colaboração com Charli XCX na faixa girl, so confusing, lançada em 2024.

‘What Was That’: tudo sobre o novo single de Lorde

Poucas horas após atiçar a curiosidade dos fãs com uma prévia intimista de sua nova música, Lorde oficializou o lançamento de seu mais novo single, “What Was That”. A faixa marca o primeiro lançamento inédito da cantora desde Solar Power (2021), e já está repercutindo por seu tom nostálgico e produção sofisticada.

O anúncio chegou de forma repentina: apenas 12 horas antes da estreia, Lorde revelou em suas redes sociais que uma nova canção estava a caminho. Produzida em colaboração com Jim-E Stack e Dan Nigro, “What Was That” remete mais à estética emocional e intensa de Melodrama (2017) do que ao clima ensolarado de seu trabalho mais recente.

A apresentação pública da nova era veio de maneira inesperada. Na terça-feira (22), Lorde convidou seus seguidores para um misterioso encontro no Washington Square Park, em Nova York. O que parecia ser um simples encontro de fãs rapidamente atraiu uma multidão, chamando a atenção das autoridades locais, que encerraram o evento por falta de autorização. Apesar da interrupção, alguns fãs que permaneceram no local foram surpreendidos com a presença da artista, que apareceu para agradecer o carinho e compartilhar um momento especial.

Embora não tenha cantado ao vivo, Lorde dançou ao som do novo single, que foi reproduzido por Dev Hynes, também conhecido como Blood Orange. A apresentação espontânea, que misturou improviso e emoção, acabou sendo registrada e incorporada ao videoclipe oficial da faixa, gravado em diversos pontos icônicos de Nova York.

Nos últimos dias, a artista já vinha sinalizando o início de um novo ciclo criativo. A primeira amostra de “What Was That” foi divulgada por meio de seu perfil recém-criado no TikTok, onde ela também compartilhou mensagens de voz com os fãs. Em uma delas, Lorde declarou: “Só queria aparecer por aqui para dizer que tudo está prestes a mudar. Esses são os últimos instantes em que somos só nós dois, o que é uma loucura. Mas tudo bem. Estou pronta.”

Com uma sonoridade que resgata suas raízes emocionais e uma abordagem artística mais introspectiva, “What Was That” promete ser apenas o começo de uma nova e empolgante fase na carreira da cantora neozelandesa.