Lady Gaga no RJ: em contagem regressiva, Copacabana é tomada por little monsters

Rio de Janeiro — Já no meio da tarde deste sábado (3/5), a praia de Copacabana estava tomada de little monsters — como são chamados os fãs de Lady Gaga. A expectativa é que a artista arraste uma multidão de 1 milhão de pessoas no show logo mais às 21h45. Com um dia de Sol forte (e sem previsão de chuva), o trânsito no local foi fechado no fim da tarde.

As ruas transversais a Avenida Atlântica foram fechadas mais cedo, com pontos de bloqueio e revistas. A melhor opção para chegar à Copacabana é o metrô. A estação recomendada é a Siqueira Campos, já que a Cardeal Arcoverde, só funcionará para desembarque depois das seis da noite.

Mar de fãs e expectativas

Fantasiados de looks icônicos da cantora e vestidos com camisetas temáticas, os fãs não se deixaram abalar com o calor e o sol escaldante que predominaram no Rio de Janeiro. De Salvador, Bahia, o psicólogo Jonathan Silva, 24 anos, chegou ainda pela manhã na praia de Copacabana para garantir um bom lugar. “Mal consegui dormir. Acordei várias vezes pensando na emoção de vê-la ao vivo, não importa a distância”, confessou o soteropolitano.

A caráter, a carioca Nicole Porto, 28, se reuniu com os amigos de infância para assistir o megashow. “A gente se conheceu na escola e, desde criança, somos muito fãs da Gaga. Nós estávamos no show de 2012 e temos vídeos nossos dançando as coreografias dela quando éramos criancinhas”, contou a assistente administrativa. “Então a expectativa está lá em cima. É muita emoção”, completou.

Tomada de fãs de todos os estados, a capital carioca também recebeu admiradores de Brasília. Fã da Lady Gaga há mais de 15 anos, o designer gráfico Vinicius Medeiros, 25, conseguiu acompanhar o ensaio surpresa do show da cantora, realizado na véspera do evento. “Ontem eu já me emocionei muito. Só de ver ela ensaiando, comecei a chorar. Saí correndo, peguei Uber, patinete, quase caí no chão um monte de vezes, mas valeu tudo a pena”, declarou o jovem.











Estudante da Universidade de Brasília, Rômulo Luiz, 25, foi outro sortudo que conseguiu acompanhar a passagem de som da artista. “A melhor parte foi ver o Rio de Janeiro tomado de fãs da Gaga”, apontou o potiguar. “Muita gente saiu correndo ao ouvir os primeiros acordes das músicas, então a praia realmente ficou lotada como se já fosse o show. É muito legal ver a cidade toda mobilizada para isso”, celebrou.

Todo mundo no Rio

O megashow de ontem fez jus ao título “Todo mundo no Rio”, nome dado à série de apresentações gratuitas de música internacional realizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Acompanhado da mãe, Leonardo Fernandes, 18, saiu do Chile para assistir a “mother monster” ao vivo. “Estou muito ansioso, só de chegar aqui já bate uma felicidade”, sorriu o estudante.

Admirador da norte-americana desde 2018, ele conheceu a cantora por meio de um videogame. “A trilha sonora do jogo tinha músicas dela. Desde então, Lady Gaga é tudo que eu escuto”, declarou.

*Os jornalistas Isabela Berrogain e Pedro Ibarra viajaram a convite da LATAM e Corona

**Com informações da Rádio Tupi