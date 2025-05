Lady Gaga se emociona antes de show no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

Lady Gaga está em rota direta para o coração do Brasil — e para o coração dos brasileiros. Em sua mais recente aparição nas redes sociais, nesta segunda-feira (28), a artista compartilhou registros do momento em que deixava o México rumo ao Rio de Janeiro, onde se apresentará neste sábado (3) em um espetáculo gratuito na Praia de Copacabana.

Com um misto de nostalgia, gratidão e empolgação, Gaga exaltou os fãs que a acompanham há anos e revelou ter sido profundamente tocada pelas demonstrações de carinho recebidas em sua última parada.

“E assim, de repente, estamos de volta. Viva o Mayhem. Uma das muitas cartas que me fizeram chorar. Te amo, Cidade do México. Amo vocês, Little Monsters”, escreveu a cantora, referindo-se ao nome de sua nova turnê.

A publicação veio acompanhada de uma série de fotos tiradas na sala VIP do aeroporto, pouco antes do embarque para o Brasil — incluindo a imagem de uma carta escrita à mão por um fã mexicano, que comoveu profundamente a artista.

O bilhete entregue a Gaga trazia palavras simples, mas carregadas de emoção: “Querida Gaga, eu sou um Monster fiel a você desde o início. Para mim, é uma honra te ver hoje no meu país. Não pude viajar o mundo para testemunhar outro show seu. Obrigado pelo seu trabalho e por ser uma luz na minha vida. Te amo”.

A resposta da cantora foi imediata. Gaga não apenas compartilhou a carta, como declarou publicamente seu amor pelos fãs latino-americanos, destacando a relação íntima e duradoura que mantém com seus “Little Monsters” — apelido carinhoso dado aos seus seguidores. Conhecida por valorizar cada gesto de afeto vindo de seu público, a artista demonstra que, mesmo diante do gigantismo de sua carreira, ainda encontra tempo e espaço para acolher as vozes individuais que a cercam.

Lady Gaga: Show no Brasil promete ser o maior da carreira

Agora, todos os olhos se voltam para o Brasil. A expectativa para o show de Lady Gaga em Copacabana é colossal. O evento, gratuito e ao ar livre, faz parte da série de megaconcertos do projeto “Todo Mundo no Rio”, que tem transformado a orla carioca em palco para grandes nomes da música internacional. A apresentação da cantora está sendo tratada como uma das maiores da história da cidade, com estimativas que apontam para um público de mais de um milhão de pessoas.

Trata-se de um momento marcante não só para os fãs brasileiros, que aguardaram anos por esse reencontro, mas também para a própria artista. Gaga retorna ao país em clima de celebração e recomeço, impulsionada pela energia vibrante da América Latina e pelo sucesso dos primeiros shows da turnê.

A atmosfera é de festa, mas também de reverência. Lady Gaga sabe que o Brasil é um dos pontos altos de qualquer artista global — e está pronta para entregar tudo no palco. Como ela mesma disse: “Estamos de volta”. E não poderíamos estar mais prontos para recebê-la.