As reflexões de J-Hope sobre o período no exército - (crédito: TMJBrazil)

Após cumprir 18 meses de serviço obrigatório nas Forças Armadas da Coreia do Sul, J-Hope, integrante do grupo BTS, compartilhou suas reflexões sobre esse período de intensa transformação pessoal e profissional. Em entrevista exclusiva à Apple Music 1 com o apresentador Zane Lowe, o artista — cujo nome verdadeiro é Jung Ho-seok — falou abertamente sobre como a experiência impactou sua visão de mundo e sua identidade.

“É um dever que carrego com orgulho”, declarou o cantor e dançarino. “Fazer parte do exército me reconectou com valores essenciais. Conheci pessoas de origens completamente diferentes, vivi uma rotina fora dos palcos e aprendi muito sobre mim mesmo.” Dispensado oficialmente em outubro de 2024, J-Hope se tornou o segundo membro do BTS a concluir o alistamento, seguindo os passos de Jin. RM, Suga, Jimin, V e Jung Kook devem retornar à vida civil até junho deste ano.

Durante a conversa, o intérprete de Chicken Noodle Soup explicou que, apesar do afastamento da indústria musical, nunca deixou de se sentir conectado à arte. “Mesmo vestindo o uniforme, havia uma parte minha que continuava viva na música. Ela nunca me abandonou”, afirmou.

O BTS, que não lança um álbum em grupo desde Be, de 2020, teve suas atividades interrompidas devido ao serviço militar obrigatório de seus integrantes. Ainda assim, os membros seguiram desenvolvendo projetos individuais nesse intervalo, mantendo sua conexão com os fãs ao redor do mundo.

Agora, com o retorno à vida civil cada vez mais próximo para todos os integrantes, J-Hope revelou que os planos para um reencontro estão sendo traçados. “Muito em breve, estaremos todos juntos para conversar sobre o que vem a seguir para o BTS. Acredito que isso vai gerar uma energia extraordinária”, concluiu.

O que J-Hope disse sobre o futuro do BTS

Com o fim do serviço militar obrigatório se aproximando para os membros restantes do BTS, a expectativa pela reunião do grupo cresce tanto entre os fãs quanto entre os próprios integrantes. Em uma prévia de sua entrevista com Zane Lowe, da Apple Music 1, divulgada pela Teen Vogue nesta segunda-feira (28), J-Hope compartilhou detalhes empolgantes sobre o que está por vir para o septeto global.

“Mal posso esperar por junho, quando todos os membros terão terminado suas obrigações militares”, afirmou o artista, demonstrando entusiasmo com o momento que se aproxima. Segundo ele, o reencontro acontecerá rapidamente assim que RM, Suga, V, Jimin e Jung Kook forem dispensados.

“Vamos nos reunir logo depois disso para conversar sobre os próximos passos do BTS. Acredito que vai ser uma energia incrível”, disse o rapper de “Chicken Noodle Soup”.

J-Hope foi o segundo integrante do BTS a concluir o serviço militar, após Jin. Desde que o grupo entrou em hiato para cumprir a exigência sul-coreana, cada membro vem investindo em projetos individuais, explorando novas sonoridades e fortalecendo suas identidades artísticas.

“É interessante observar como cada um de nós desenvolveu sua própria identidade nesse tempo”, refletiu J-Hope. “Mas o mais fascinante é como essas individualidades se combinam quando estamos juntos como BTS.”

A curiosidade sobre o reencontro é compartilhada por todos, inclusive por ele: “Estou realmente curioso para ver como será essa nova fase juntos”, confessou.

Durante sua pausa, J-Hope lançou músicas solo de destaque, incluindo a colaboração com J. Cole em “On the Street”, lançada em março de 2023. Já em 2024, seu EP Hope On The Street Vol. 1 chegou ao top 5 da Billboard 200, consolidando sua carreira fora do grupo.