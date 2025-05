Madonna declara amor por Lady Gaga com bom humor

Durante mais uma noite memorável da “The Celebration Tour”, agora em solo canadense, Madonna voltou a demonstrar que sabe rir de si mesma e transformar qualquer escorregada em espetáculo.

No palco em Toronto, diante de uma plateia fervorosa, a Rainha do Pop causou alvoroço ao errar o nome da cidade em que se apresentava e resolveu contornar a gafe com uma piada espirituosa envolvendo ninguém menos que Lady Gaga.

“Desculpem, pessoal! Foi como se vocês dissessem: ‘Ei, Lady Gaga está tocando aqui hoje!’ E eu respondesse: ‘Ah, não gostei disso’”, soltou a cantora, arrancando gargalhadas do público. Mas Madonna não deixou a brincadeira sem um esclarecimento.

“Antes que alguém pense besteira, não tenho absolutamente nada contra Gaga. Eu a amo, de verdade! Amo qualquer uma mais baixa do que eu”, disse, com aquele sorriso maroto que só ela sabe usar.

A provocação bem-humorada foi recebida com entusiasmo, tanto pelos fãs presentes quanto por internautas que rapidamente viralizaram o vídeo nas redes sociais.

E, mais do que uma piada, o momento serviu para reiterar o que Madonna já afirmou em diversas entrevistas: a suposta rivalidade entre ela e Gaga, tão alimentada pela mídia ao longo da última década, não passa de lenda urbana.

A frase sobre “amar qualquer uma mais baixa” não poderia ter vindo de forma mais certeira Madonna mede 1,61m, enquanto Lady Gaga tem 1,55m. A diferença de altura foi a deixa ideal para que a artista evidenciasse sua admiração pela colega de geração mais jovem, em um tom leve e afetuoso.

Esse tipo de interação pública revela não só o humor refinado de Madonna, mas também seu cuidado em desconstruir boatos que insistem em ressurgir. Ao mencionar Gaga de forma espontânea e elogiosa, ela dá uma resposta simples e direta a anos de especulação sobre supostas tensões entre as duas. Mais do que tudo, Madonna demonstra que sabe viver com ironia, sem perder a elegância.

Madonna e Gaga: entre rumores e respeito mútuo

As comparações entre Madonna e Lady Gaga remontam aos primeiros grandes sucessos da segunda, com muitos apontando paralelos entre “Born This Way” e “Express Yourself”. Durante um tempo, a tensão chegou a parecer real — reforçada por entrevistas mal interpretadas e manchetes exageradas. Mas os anos passaram, e ambas mostraram que o que as une é mais forte do que o que as separa.

Gaga já declarou inúmeras vezes sua admiração por Madonna, que, por sua vez, vem se mostrando cada vez mais confortável em reconhecer o talento da intérprete de “Rain on Me”. Agora, com a piada em Toronto, Madonna selou com graça essa reconciliação pública: não há espaço para rixas, apenas para a celebração entre artistas que mudaram o curso da música pop.

Afinal, em um mundo onde ícones femininos são colocados frequentemente em competição, Madonna e Gaga mostram que é possível coexistir com respeito, humor — e, claro, saltos altíssimos.