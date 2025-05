A data de lançamento do novo álbum de Ed Sheeran

Ed Sheeran está de volta com um novo capítulo em sua trajetória musical. Aos 34 anos, o cantor britânico revelou detalhes de seu próximo álbum de estúdio, intitulado PLAY, cuja estreia mundial está marcada para o dia 12 de setembro. A novidade foi compartilhada diretamente nas redes sociais do artista, que definiu o projeto como um reflexo de sua busca por alegria após um período pessoal conturbado.

“Depois de tudo o que vivi, queria criar algo que fosse puro prazer. Foi assim que PLAY nasceu”, declarou Sheeran. O disco começou a ser produzido enquanto ele ainda estava em turnê e ganhou seus últimos retoques em Goa, na Índia. “Foi um dos momentos mais criativos e livres da minha vida”, disse ele sobre a experiência.

O álbum promete uma sonoridade diversa, fruto das vivências do cantor ao redor do mundo. Sheeran explorou elementos da música tradicional indiana, nuances da cultura persa e ainda revisitou suas raízes no folk irlandês — criando uma combinação inusitada e envolvente. “É como uma colagem emocional de tudo o que me inspira”, explicou.

Para marcar o início dessa nova fase, o cantor também lançou o primeiro single do projeto, a faixa Old Phone. Produzida por Blake Slatkin e Ilya Salmanzadeh, a música nasceu após Sheeran ligar um antigo celular guardado desde 2015. O aparelho revelou uma série de lembranças: mensagens não enviadas, conversas com uma ex-namorada, e registros de amigos e familiares que hoje fazem parte de um passado distante. A canção, com uma pegada acústica nostálgica, fala sobre identidade, distância e recomeços.

Mas não é só o conteúdo sonoro que traz leveza. A proposta de Sheeran para divulgar o álbum também foge do convencional. Ele pretende realizar pequenas apresentações em lugares inusitados — de pubs improvisados a shows em ônibus turísticos — e promete uma campanha de divulgação divertida e fora dos padrões. “Conforme o tempo passa, tenho mais vontade de saborear o que é caótico e inesperado. Isso se reflete em tudo que estou fazendo agora”, comentou.

Como está a relação de Ed Sheeran com Taylor Swift

Ed Sheeran abriu o coração sobre sua relação com Taylor Swift, durante entrevista ao podcast Call Her Daddy, revelando que, apesar da distância física e da rotina agitada, a amizade entre os dois permanece sólida.

O cantor, que promove atualmente o single “Azizam”, contou que precisou revisitar antigas mensagens trocadas com Taylor por conta de um processo judicial. A experiência o fez mergulhar em lembranças intensas da época em que ambos viviam em Nashville. “Eu morava em Nashville, ela também. A gente viajava junto para os shows, fazia um monte de coisa… Passei literalmente todos os dias com ela por uns seis meses”, relembrou Sheeran, visivelmente nostálgico.

Em 2013, Ed Sheeran foi o ato de abertura da Red Tour, de Swift, entre março e agosto daquele ano. O período marcou o auge da proximidade entre os artistas, que também lançaram juntos a música “Everything Has Changed”. Naquele momento, a parceria se estendia além dos palcos e refletia uma amizade intensa e presente.

Atualmente, segundo Ed, os encontros são mais espaçados – cerca de quatro vezes por ano –, mas sempre significativos. “Quando estou com ela, estou com ela. Em vez de ficar mandando mensagens o tempo todo, a gente senta e conversa por seis horas. Acho que isso é uma forma muito legal de manter uma amizade”, destacou.