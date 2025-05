As rejeições de Chappell Roan em realities

Muito antes de dominar os palcos com seu estilo autêntico e se tornar um dos nomes mais promissores do pop alternativo, Chappell Roan vivenciou experiências frustrantes nos bastidores dos realities shows norte-americanos. Em entrevista recente à W Magazine, a artista revelou detalhes pouco conhecidos sobre as tentativas que fez ainda na adolescência para ingressar no mundo da música através de programas como The Voice e America’s Got Talent — lembranças que, embora marcantes, não foram exatamente positivas.

Aos 15 anos, Roan se inscreveu para o The Voice, apostando na faixa “Stay” para sua audição. Inspirada pelo sucesso de “When I Was Your Man”, de Bruno Mars, ela decidiu inverter o gênero da canção, cantando “When You Were My Man” — ideia que, à época, lhe pareceu criativa. No entanto, descobriu rapidamente que outras garotas haviam tido a mesma iniciativa. “Achei que estava sendo super original, mas percebi que toda garota estava fazendo isso. Todo mundo achando que tava inovando”, brincou.

A situação se agravou com a postura indiferente do avaliador durante a apresentação. “O cara — nem sei quem era, se produtor ou o quê — não tirou os olhos do celular. Eu cantando a capella, morrendo de medo, e ele só disse ‘Ok, próxima’ sem sequer me olhar”, contou.

Sua primeira tentativa de alcançar os holofotes veio ainda mais cedo, aos 13 anos, quando se apresentou no America’s Got Talent. Acompanhada da família, viajou até Austin, no Texas, para encarar horas de fila antes de cantar “True Colors”, de Cyndi Lauper. O esforço, porém, também não foi recompensado com a tão desejada aprovação.

Apesar das negativas, essas experiências ajudaram a moldar a artista que Chappell Roan viria a se tornar: uma cantora com voz potente, identidade visual marcante e letras que transbordam sinceridade. Longe dos moldes pré-fabricados dos realities, ela encontrou seu próprio palco — e nele, brilha com autenticidade.

Como está a atual relação de Chappell Roan com os fãs

A cantora Chappell Roan, que recentemente ganhou destaque na mídia por criticar o comportamento abusivo de alguns fãs, revelou que sua interação com o público mudou drasticamente nos últimos meses. Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, a artista afirmou que muitos admiradores agora evitam abordá-la, possivelmente temendo ultrapassar limites.

“Acho que as pessoas têm medo de mim”, declarou Roan durante a conversa com a apresentadora Alex Cooper. “Fiz um grande alarde sobre as pessoas não falarem comigo, então elas simplesmente não falam”. A cantora destacou ainda que essa distância se estende a outros artistas que a acompanham, relatando que amigos famosos percebem um “campo de força” ao redor dela, tornando as interações menos frequentes.

A polêmica teve início cerca de sete meses atrás, quando Roan expôs nas redes sociais a pressão e as situações incômodas que enfrentava devido ao assédio de alguns admiradores. A cantora denunciou casos de contatos físicos sem consentimento, perseguição de familiares e tentativa de rastreamento de sua localização. “As mulheres não devem nada a ninguém”, desabafou na época.

Apesar de sentir que sua postura impactou a forma como os fãs interagem com ela, Roan esclareceu que não teve intenção de afastá-los, mas sim de estabelecer limites. “Dói ter que fazer isso, sei que machuca algumas pessoas. Elas sentem que estou sendo desrespeitosa, como se devesse algo a elas. Mas eu não estou reclamando do sucesso, estou reclamando de comportamentos assustadores”, explicou. A cantora reforçou que aprecia a admiração do público, mas espera que sua privacidade seja respeitada. “Não é normal que me abordem para tirar uma foto quando estou chorando ou discutindo com minha namorada”, exemplificou.

Roan também abordou a rápida ascensão de sua carreira, destacando o impacto que a fama repentina teve em sua vida. Em 2024, seu hit Good Luck, Babe! conquistou posições de destaque na Billboard Hot 100, alavancando sua popularidade em festivais e com o álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. “Tudo aconteceu da noite para o dia”, contou.

Com o aumento da notoriedade, vieram também situações desconfortáveis e ameaças. A cantora comparou essa fase a uma “segunda puberdade”, marcada por mudanças bruscas e sentimentos de vulnerabilidade. Em meio a esses desafios, Roan revelou um conselho que recebeu de Katy Perry: “Ela veio até mim e disse apenas: ‘Não leia os comentários, querida. Tchau, tchau’”, relembrou, rindo.

A artista enfatizou o quão assustador pode ser perceber que desconhecidos têm acesso a detalhes íntimos de sua vida, incluindo números de voos. “Você não tem noção de quantas pessoas te observam. Algumas realmente desejam o seu mal. É insano”, desabafou.