Como Charli XCX influenciou o novo trabalho de Lorde

Com o lançamento de seu novo álbum Virgin marcado para o dia 27 de junho, a cantora neozelandesa Lorde compartilhou detalhes sobre a influência decisiva que Charli XCX teve durante a concepção do projeto. A revelação veio em entrevista à BBC Radio 1, onde a artista falou sobre o impacto que o álbum BRAT, de Charli, teve em sua jornada criativa — e como a colaboração no remix da faixa “Girl, so confusing” se tornou um divisor de águas.

Segundo Lorde, tudo começou de maneira inesperada: a canção original, já conhecida por seu tom direto e confessional, foi escrita por Charli inspirada em sentimentos contraditórios em relação à própria Lorde — incluindo certa inveja pelo sucesso meteórico de “Royals”. “Dizem que a gente se parece / Que temos o mesmo cabelo / A gente fala sobre música / Mas não sei se é sincero”, canta Charli, em versos que escancararam uma tensão até então velada.

A resposta de Lorde, no entanto, veio de forma madura e poética — direto no remix: “Pra ser sincera, fiquei sem palavras / Quando ouvi seu áudio / Você me contou como estava se sentindo / Vamos resolver isso no remix”. A ideia de participar da nova versão surgiu espontaneamente, após Charli enviar um áudio explicando os sentimentos por trás da faixa. Lorde respondeu de imediato, emocionada, e se ofereceu para integrar a música.

“A Charli foi cirúrgica na estética e na emoção de BRAT. Isso me fez refletir sobre o que eu mesma estava criando. Percebi que era diferente, e que tudo bem ser diferente. Foi inspirador. Vários artistas com quem conversei sentiram a mesma coisa”, disse Lorde. “Me vi compondo com mais vulnerabilidade, mais crueza. E a resposta que tivemos com o remix me mostrou que esse é um lugar criativo potente.”

Charli também ressaltou a espontaneidade da colaboração, afirmando que o feat não foi planejado e surgiu no último momento, apenas um dia antes do lançamento do álbum. “Ela ouviu o áudio, respondeu na hora, e disse: ‘Talvez eu devesse entrar nessa música’. Nem precisei pedir. Três dias depois, estava tudo pronto”, contou.

Para Lorde, o momento representa mais que uma colaboração — é um símbolo de reconciliação artística e pessoal. “Acho lindo que a gente resolveu tudo dentro da própria faixa. Tem algo muito ‘brat’ nisso — metalinguagem pura, super contemporânea. Só a Charli pra fazer isso acontecer.”

‘Virgin’: tudo sobre o novo álbum da Lorde

A neozelandesa Lorde surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira (30) ao divulgar oficialmente a data de estreia de seu quarto álbum de estúdio. Intitulado Virgin, o novo trabalho será disponibilizado nas plataformas digitais em 27 de junho e já começa a gerar grandes expectativas entre os fãs.

A novidade veio acompanhada do lançamento do single What Was That, que estreou na última semana e rapidamente conquistou o topo das paradas — alcançando o primeiro lugar no Spotify dos Estados Unidos. É a primeira vez que a artista emplaca um #1 desde o fenômeno Royals, que a projetou mundialmente em 2013.

O videoclipe da nova faixa foi gravado em locações icônicas de Nova York, incluindo o Washington Square Park, onde Lorde protagonizou uma aparição surpresa. O evento, no entanto, foi interrompido por autoridades locais, que alegaram falta de permissão para a apresentação.

Composto por 11 faixas, Virgin é, segundo a própria cantora, um trabalho de profunda autenticidade e introspecção. Em uma carta enviada aos fãs, ela descreveu o projeto como uma “representação direta e despojada de sua feminilidade”, trazendo à tona uma estética que mistura pureza e intensidade. “A cor do álbum é clara. Como água de banho, janelas, gelo, saliva”, escreveu.

A produção do disco conta com colaborações de nomes como Jim-E Stack e Daniel Nigro, parceiros criativos no single de retorno. O lançamento marca um novo capítulo na trajetória de Lorde, que estreou com o elogiado Pure Heroine em 2013 e seguiu com os álbuns Melodrama (2017) e Solar Power (2021).

Antes de Virgin, seu trabalho mais recente foi a colaboração com Charli XCX na faixa girl, so confusing, lançada em 2024.