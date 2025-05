Zara Larsson quer parceria com Anitta? O que se sabe

Durante uma entrevista concedida ao canal Audacy, a cantora sueca Zara Larsson compartilhou uma novidade empolgante sobre seu próximo álbum de estúdio: uma das faixas foi inspirada pelo funk brasileiro. A artista, que tem se aventurado também no mundo da atuação desde o ano passado, revelou ainda que adoraria ter Anitta como colaboradora em uma versão remix da canção.

“Tenho que dizer que fiquei extremamente inspirada quando visitei o Brasil. O funk realmente me tocou. Uma das músicas do novo projeto carrega essa energia. E sim, eu adoraria ter a Anitta nessa faixa, seria incrível”, comentou Zara com entusiasmo.

A última visita da cantora ao Brasil foi em 2024, quando participou do Rock in Rio. Além de sua apresentação no festival, ela aproveitou a estadia para explorar o Rio de Janeiro e conhecer de perto a cena do funk carioca. O DJ Dennis, uma das figuras mais proeminentes do gênero, foi quem apresentou o estilo à artista sueca. Os dois chegaram a se apresentar juntos no evento, e Zara chegou a visitar a casa do produtor.

O álbum mais recente da cantora, Venus, lançado em fevereiro de 2024, marcou um novo capítulo em sua trajetória musical. Entre os destaques do disco estão os singles “Can’t Tame Her”, “On My Love” e “You Love Who You Love”, todos bem recebidos pelo público e crítica em sua terra natal.

O desejo de Anitta por priorizar a vida pessoal

Após anos intensos dedicados à ascensão internacional, Anitta atravessa uma fase mais introspectiva e afetiva aos 32 anos. A cantora, que brilhou em palcos globais e fez história com hits como Envolver, decidiu que era hora de priorizar algo que sempre ficou em segundo plano: sua vida pessoal.

“Trabalhei muito e aproveitei pouco minha família, meu lar. Agora quero viver isso com mais presença”, confidenciou a artista em entrevista exclusiva à revista Quem. Desde o final de 2024, ela tem desfrutado da nova mansão no Itanhangá, zona nobre do Rio de Janeiro, cercada pela natureza e avaliada em R$ 11 milhões.

A mudança representa uma reviravolta na trajetória da cantora, que em 2021 havia se mudado para Miami, nos Estados Unidos, com o objetivo de expandir sua carreira internacional. O esforço rendeu frutos: em 2022, Anitta tornou-se a primeira brasileira a vencer um VMA e ainda ganhou uma estátua no museu Madame Tussauds, em Nova York — um feito inédito para uma artista do país.

Mas, paralelamente às vitórias profissionais, vieram desafios pessoais. Diagnosticada com endometriose, precisou enfrentar uma cirurgia delicada. Também acompanhou de perto o estado de saúde do pai, Mauro Machado, o “Painitto”, que passou por complicações sérias após sofrer um AVC e ser diagnosticado com tumores no pâncreas e no pulmão, além de ter contraído Covid-19.

De volta ao Brasil, Anitta tem aproveitado o tempo com amigos, familiares e seus cães, buscando um ritmo de vida mais leve e centrado. “É aqui que consigo conciliar trabalho e vida pessoal. Estou conseguindo ter tempo para minha casa e até para viver um relacionamento”, diz ela, referindo-se ao namoro com o empresário Ian Bortolanza, com quem foi vista pela primeira vez durante o Carnaval de 2025.

O casal já circula junto em eventos importantes, como a exibição do longa G-20, estrelado por Viola Davis, e esteve reunido nas celebrações de aniversário da cantora. “Acho que estou num momento de equilíbrio. Quando a gente consegue se dedicar, as coisas fluem”, afirma, visivelmente satisfeita com a nova fase.

Embora siga com os compromissos profissionais, Anitta tem feito questão de redirecionar seu foco, colocando o bem-estar e os vínculos afetivos como prioridade. “Foi tudo muito incrível até aqui, mas agora quero viver com mais calma, mais verdade. E o Brasil é onde encontro isso.”