Beyoncé surpreende fãs com medley inédito na Cowboy Carter Tour

Beyoncé está reinventando o próprio espetáculo em plena estrada. No segundo show da aguardada Cowboy Carter Tour, realizado no imponente SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, a artista mostrou que não está apenas promovendo um novo álbum, mas celebrando toda a sua trajetória com estilo, ousadia e um carinho evidente pelo público.

A grande surpresa da noite foi a inclusão de um novo medley, que misturou hits de diferentes fases de sua carreira, incluindo “Crazy in Love”, “Single Ladies”, “Love On Top”, “Irreplaceable” e “If I Were a Boy”.

A decisão de adicionar esse momento nostálgico elevou o número de músicas da setlist para 40, quatro a mais do que a estreia da turnê, que aconteceu no mesmo local dias antes.

A mudança agradou aos fãs presentes, que não só ganharam novas faixas no repertório, como também presenciaram alterações na ordem das músicas e nos blocos temáticos do show. Beyoncé deu uma nova cara ao quinto ato do espetáculo, promovendo um remix interno na narrativa do show que só ela sabe fazer.

No primeiro show, o quinto ato era dominado por faixas do álbum Renaissance, como “I’m That Girl”, “Cozy” e “Alien Superstar”. Já na segunda apresentação, a cantora trouxe “Texas Hold ’Em” do sexto ato para abrir o novo bloco, logo emendando o medley nostálgico.

As canções que originalmente estavam ali foram realocadas para o sétimo ato, demonstrando o dinamismo e a atenção da artista aos detalhes de sua performance.

Beyoncé: Uma turnê viva e em constante evolução

Ao contrário de outras grandes turnês pop que seguem um roteiro fechado, Beyoncé tem mostrado que a Cowboy Carter Tour está viva, respirando e em constante transformação. Essa flexibilidade em alterar blocos, músicas e até o tom emocional do espetáculo torna cada show uma experiência única. Para os fãs, isso cria o sentimento de que qualquer noite pode ser “a” noite.

A escolha de revisitar clássicos da carreira também reflete a atual fase da artista, que com o disco Cowboy Carter expande suas fronteiras musicais e abraça gêneros que vão do country ao soul com naturalidade. Ao mesmo tempo, ela se permite olhar para trás e reconhecer a força das músicas que a transformaram em um ícone global.

O medley, além de emocionante, é uma prova de que Beyoncé sabe exatamente como costurar passado e presente de forma harmônica. Ela não apenas entrega um espetáculo impecável em termos técnicos e visuais, mas também um show que pulsa afeto, memória e renovação.

Até o momento, a turnê conta com 32 datas confirmadas, todas concentradas na América do Norte e na Europa. No Reino Unido, Londres se destaca com seis apresentações no estádio do Tottenham, tornando-se a cidade com o maior número de shows da agenda.

Já o Brasil, por enquanto, segue fora dos planos. A última apresentação de Beyoncé no país foi em 2013, no Rock in Rio. Desde então, ela só retornou para uma aparição promocional em Salvador no início de 2024, durante o lançamento do filme do Renaissance World Tour.

Ainda que não haja sinais concretos de uma passagem por aqui, os fãs brasileiros seguem esperançosos — e atentos a cada mudança na turnê. Afinal, com Beyoncé, tudo pode mudar de uma hora para outra.