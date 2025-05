Demi Lovato anuncia retorno e promete nova fase na carreira

Demi Lovato voltou a movimentar as redes sociais e o mundo pop ao sugerir que uma nova fase de sua carreira está prestes a começar.

Após dois anos em silêncio fonográfico, a cantora publicou um vídeo enigmático no TikTok com a legenda “Alguém mais ouviu isso? Parece que uma nova era está chegando…”, suficiente para acender o radar dos fãs mais atentos.

Rapidamente, a frase “DEMI LOVATO IS COMING” figurou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), reacendendo a expectativa em torno de seu próximo projeto.

Desde o lançamento do álbum “Holy Fvck”, em 2022, Demi tem mantido certa discrição em relação à produção musical. O trabalho anterior marcou sua fase mais roqueira, com influências explícitas do punk e do hard rock.

Agora, no entanto, a promessa é de algo completamente diferente. Em entrevista no fim do ano passado, a cantora revelou que vem experimentando novas sonoridades e que o próximo disco será mais voltado ao pop sensual e romântico. “Definitivamente não será de rock”, garantiu.

O novo álbum ainda sem data de estreia oficial — está sendo desenvolvido com nomes de peso da indústria. Entre os colaboradores confirmados estão Jake Torrey, conhecido por seu trabalho no álbum “Justice” de Justin Bieber, e Zhone, que assinou faixas de “Brat”, último lançamento de Charli XCX.

Jake, aliás, também é um nome requisitado no K-Pop, tendo trabalhado com grupos como TWICE, LE SSERAFIM e TOMORROW X TOGETHER, o que indica que Demi está cercada de referências contemporâneas para essa retomada.

Demi Lovato: O revival dos veteranos da Disney

O retorno de Demi não acontece isoladamente. Sua movimentação se insere em um cenário nostálgico que resgata nomes da geração Disney dos anos 2000, que hoje caminham com carreiras consolidadas e maduras.

Selena Gomez, por exemplo, lançou recentemente o álbum “I Said I Love You First”, feito em parceria com seu noivo, o produtor Benny Blanco. A sonoridade suave e o tom pessoal do projeto mostraram uma Selena mais introspectiva.

Miley Cyrus também prepara terreno para impactar novamente. A cantora lança até o fim do mês seu novo álbum visual, “Something Beautiful”, que promete explorar temas profundos com a intensidade que se tornou sua marca registrada.

Já Joe Jonas entra em cena com o álbum solo “Music For People Who Believe In Love”, agendado para o dia 23. O trio Jonas Brothers, por sua vez, retorna no dia 8 de agosto com “Greetings From Your Hometown”.

É uma espécie de reencontro com a adolescência coletiva de toda uma geração. Os artistas que marcaram a infância de milhões agora falam sobre amor, identidade, recomeços e transformação temas que ecoam tanto entre novos ouvintes quanto entre os fãs que cresceram com eles.

Demi Lovato, com sua nova proposta, parece pronta para contar mais um capítulo dessa história.