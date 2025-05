BLACKPINK inicia nova era e promete reencontro global com fãs

O relógio voltou a correr no universo do BLACKPINK.

Após um hiato estratégico em que cada uma das integrantes explorou voos solo — seja na música, na atuação ou em colaborações internacionais , o quarteto sul-coreano se prepara para uma nova fase. E essa movimentação começa, como manda a tradição pop, no estúdio.

Lisa, a estrela tailandesa que recentemente brilhou ao lado do Maroon 5, confirmou à revista Variety que o grupo já deu o pontapé inicial no processo criativo do seu tão aguardado retorno.

“Estivemos no estúdio há alguns dias. Estamos muito empolgadas para voltar e entrar em turnê. Sentimos muita falta dos nossos fãs, os Blinks. Mal podemos esperar para revê-los”, declarou.

O entusiasmo da cantora não é isolado. Internamente, a YG Entertainment também já iniciou os preparativos para o comeback mais esperado do K-pop. O último lançamento oficial do grupo foi em 2023, e desde então, o silêncio coletivo foi preenchido por conquistas individuais. Lisa mergulhou no cinema, Jisoo mostrou seu lado dramático nas telas, Jennie firmou parcerias de moda e Rosé conquistou as paradas com seu EP autoral.

BLACKPINK: Turnê com DNA global e datas estratégicas

O retorno oficial aos palcos acontecerá nos dias 5 e 6 de julho, no estádio Goyang, na Coreia do Sul. O local será o ponto de partida para uma turnê internacional que vai reafirmar o peso do BLACKPINK como um dos maiores nomes da música global contemporânea.

A agenda inclui paradas em cidades estratégicas como Los Angeles, Toronto, Paris, Milão, Barcelona e Londres. Os shows se estendem até meados de agosto e, para os fãs japoneses, há uma surpresa especial: uma sequência de três apresentações no icônico Tokyo Dome, marcadas para janeiro de 2026.

A movimentação é ambiciosa, mas coerente com a trajetória do grupo. BLACKPINK não apenas lota arenas, mas transforma cada apresentação em um espetáculo multimídia que une coreografia impecável, vocais afiados e uma estética futurista que influencia desde editoriais de moda até campanhas publicitárias de alto luxo.

Fora dos palcos, Lisa também esteve nos holofotes por um motivo curioso. A cantora foi convidada para ser a principal atração musical do Miss Universo 2025, que acontecerá justamente em sua terra natal, a Tailândia. A notícia foi confirmada por Nawat Itsaragrisil, CEO da organização do evento. No entanto, o convite foi recusado.

Segundo o executivo, as negociações com a equipe de gestão internacional da artista foram “desafiadoras” e, no fim, não avançaram. Para os fãs que esperavam vê-la no palco do concurso, a notícia foi amarga. Mas para os Blinks, o recado foi claro: Lisa está priorizando o retorno do BLACKPINK. E isso, convenhamos, é música para os ouvidos.

Com músicas inéditas a caminho e uma turnê que promete emocionar públicos em três continentes, o BLACKPINK retoma sua narrativa coletiva em grande estilo. A contagem regressiva já começou e os palcos do mundo, mais uma vez, aguardam as quatro.