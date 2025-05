Benson Boone aposta alto e inicia vendas da turnê antes do novo álbum

Benson Boone resolveu jogar suas cartas na mesa antes mesmo do jogo começar.

O jovem cantor, que ganhou os holofotes com o hit Beautiful Things, anunciou sua nova turnê, a American Heart Tour, para o segundo semestre de 2025 sem ainda ter lançado o álbum que dá nome à série de apresentações. Os ingressos começam a ser vendidos ainda nesta semana, enquanto o disco só chega ao público no dia 20 de junho.

É uma estratégia ousada. A turnê, que passará por arenas na América do Norte, inclui 30 datas entre os meses de agosto e outubro. Canadá e Estados Unidos receberão os shows, e os fãs terão que confiar no talento e na promessa de Benson Boone porque, por enquanto, só duas músicas do novo projeto viram a luz do dia.

A primeira, Sorry I’m Here For Someone Else, alcançou o Top 40 da Billboard Hot 100, um sinal de que Boone continua com a mão quente para baladas melancólicas e refrões grudentos. Já a segunda, Mystical Magical, aposta numa vibe mais etérea, mantendo o tom emocional que o cantor vem construindo desde sua estreia.

No último sábado, ele apresentou ambas no palco do Saturday Night Live, dando um gostinho do que virá no álbum. As reações foram divididas, mas o cantor parece confortável com as expectativas — ou a pressão.

Nem tudo são flores na carreira relâmpago de Benson Boone. Durante sua apresentação no festival Coachella, o cantor não escapou da mira afiada da crítica especializada. A revista Pitchfork foi particularmente dura, classificando sua performance como “simplesmente horrível” e acusando Boone de fazer o público questionar o valor da música pop contemporânea.

O alvo principal da crítica? Uma versão ousada de Bohemian Rhapsody, clássico do Queen, interpretada ao lado de ninguém menos que Brian May. A presença do lendário guitarrista no palco foi considerada “inexplicável” pela publicação — um comentário que não passou batido.

Boone, por sua vez, reagiu do jeito mais moderno possível: postou um vídeo em suas redes sociais interpretando a mesma canção, como quem diz “vocês não me derrubam tão fácil”. E o apoio não tardou a aparecer. O canal oficial do Queen no YouTube compartilhou o vídeo do show, validando a participação e colocando lenha na fogueira das opiniões.

Enquanto a Pitchfork criticava, a Rolling Stone seguiu na direção oposta, apontando o cantor como “o futuro da música”. A verdade, como sempre, deve estar no meio.

Benson Boone: Fé no coração americano

O título do álbum, American Heart, parece refletir a confiança que Boone deposita tanto em si quanto na sua base de fãs. Apostar numa turnê antes do disco estar no mundo exige não apenas planejamento, mas uma crença firme no impacto da própria arte. E, ao que tudo indica, ele tem essa fé de sobra.

Se os palcos vão confirmar essa confiança ou revelar que o passo foi maior que a perna, saberemos nos próximos meses. O que é certo é que Benson Boone se recusa a recuar. Ele está construindo sua carreira a céu aberto, tropeçando, se levantando e, principalmente, cantando — seja para os aplausos, seja para as críticas.

E, convenhamos, isso também faz parte do show.