Lady Gaga impulsiona o Spotify Brasil após show histórico no Rio

O que Lady Gaga entregou em Copacabana no último sábado foi mais do que um espetáculo musical. Foi um fenômeno cultural que deixou reflexos não apenas nas areias da praia mais famosa do Brasil, mas também no universo digital.

A repercussão do evento, que atraiu mais de um milhão de pessoas à orla carioca, se materializou rapidamente nas plataformas de streaming. E o resultado? Gaga dominou o Top 200 do Spotify Brasil com uma presença avassaladora: 13 músicas no ranking no sábado (3 de maio) e 16 no domingo (4 de maio).

Dois dias foram suficientes para transformar a performance ao vivo em consumo massivo. Ao todo, 11 músicas da artista estrearam ou retornaram ao ranking exclusivamente por conta da comoção causada pelo show. Músicas antigas, faixas recentes e até canções que não foram apresentadas ao vivo encontraram seu caminho de volta ao coração — e aos ouvidos — dos brasileiros.

Do palco à playlist: Lady Gaga revive clássicos e renova o repertório

Entre os destaques, “Just Dance”, um dos primeiros sucessos da carreira da cantora, foi a faixa com melhor estreia no sábado, alcançando o 95º lugar mesmo sem ter sido incluída no setlist da noite. A ausência parece ter despertado o sentimento de nostalgia nos fãs, que correram para reviver o hit. No dia seguinte, a música subiu para o 51º lugar.

“Born This Way”, por sua vez, teve uma ascensão poderosa no domingo, estreando no 118º lugar. A cena de Copacabana inteira cantando em uníssono esse verdadeiro hino pop LGBTQIA+ viralizou nas redes sociais e pode ser apontada como a principal responsável por reacender o interesse na faixa. Já “Vanish Into You”, integrante do novo álbum “Mayhem”, teve o maior salto da lista: de 120º para 69º lugar em apenas 24 horas.

Também voltaram ao radar nacional faixas como “Paparazzi”, “Alejandro”, “Shallow” e “Always Remember Us This Way”. O mais interessante, porém, é notar que mesmo músicas menos populares como “Disease” e “How Bad Do U Want Me” encontraram espaço entre os 200 títulos mais ouvidos do país no fim de semana. O Brasil parece ter redescoberto todo o catálogo de Gaga em um único suspiro coletivo.

Lista das músicas de Lady Gaga que apareceram no Top 200 no fim de semana:

Just Dance : estreia no 95º lugar no sábado, sobe para 51º no domingo

Paparazzi : estreia em 136º no sábado, sobe para 70º no domingo

Garden of Eden : volta ao ranking em 140º no sábado, alcança 82º no domingo

Alejandro : estreia em 143º no sábado

Telephone : estreia em 154º no sábado, sobe para 128º no domingo

Shallow : retorna em 162º no sábado, sobe para 78º no domingo

Vanish Into You : de 189º no sábado para 69º no domingo

Always Remember Us This Way : de 199º no sábado para 139º no domingo

Born This Way : estreia no 118º no domingo

Disease : reaparece no 140º lugar no domingo

How Bad Do U Want Me: volta em 161º no domingo

O espetáculo de Lady Gaga não foi só um presente para os olhos e corações dos fãs. Foi também um acontecimento comercialmente potente, que impulsionou streaming, vendas e, sem dúvida, consolidou ainda mais a relação da diva pop com o público brasileiro. Uma prova de que, no palco ou nas plataformas, Gaga segue sendo uma força a ser respeitada.