‘Love Language’: tudo sobre a música de retorno do TXT

A boy band sul-coreana TOMORROW X TOGETHER, também conhecida como TXT, está pronta para fazer corações baterem mais forte com o lançamento de seu mais novo single, Love Language, divulgado na última sexta-feira (2). Conhecidos por transitar entre o inglês e o coreano, os cinco integrantes — SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI — agora exploram uma terceira via de comunicação: o romance.

A faixa, que mergulha na energia vibrante do afro house, traz uma atmosfera leve e envolvente, com versos marcantes como “Querida, me diga só, eu não consigo ler sua mente / Qual é a sua linguagem do amor?”, em uma composição assinada por HUENINGKAI. A proposta da canção é clara: traduzir os sentimentos mais intensos em melodias que falam direto ao coração.

O videoclipe lançado junto à música reforça o clima de verão, com cenas descontraídas dos artistas à beira da piscina, intercalando momentos de diversão aquática com coreografias fluidas em um cenário campestre e ensolarado. Tudo isso ao redor de uma mesa de piquenique, criando uma estética suave e refrescante que combina perfeitamente com o tom da canção.

Love Language marca o segundo lançamento do grupo em um curto espaço de tempo, sucedendo o single Rise, que chegou ao público em abril. Vale lembrar que o último EP do grupo, divulgado em novembro de 2024, garantiu o topo da parada de álbuns mais vendidos da Billboard e conquistou a vice-liderança na Billboard 200 — ranking que o grupo já havia liderado anteriormente com The Name Chapter: Temptation, em 2023.

Além do sucesso nos charts, o TXT continua colhendo frutos de sua trajetória. No fim de 2024, o grupo brilhou no palco do MAMA Awards, sendo reconhecido como Artista Favorito Global de Ponta Pass. Durante o evento, TAEHYUN conversou com a Billboard no tapete vermelho, comentando: “É uma chance incrível de mostrarmos lados inesperados do TOMORROW X TOGETHER”.