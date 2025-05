Detalhes sobre o álbum ‘Don’t Click Play’ de Ava Max

A cantora pop Ava Max está pronta para esquentar o verão com seu mais novo projeto musical. Intitulado Don’t Click Play, o álbum chegará às plataformas digitais no dia 22 de agosto e promete marcar uma nova fase criativa na carreira da artista. Este será o terceiro álbum de estúdio de Ava Max, sucedendo Diamonds & Dancefloors (2023) e Heaven & Hell (2020).

O anúncio foi feito na última quinta-feira (1º de maio), quando Ava revelou a capa oficial do disco, gerando grande repercussão entre os fãs nas redes sociais. A imagem chama atenção pelo simbolismo visual: cercada por um triângulo em chamas — uma clara referência ao botão de “play” — Ava aparece segurando suas bordas em meio ao fogo, como se antecipasse a intensidade do que está por vir. A estética remete diretamente à energia ardente que a cantora parece esperar que o público sinta ao ouvir as faixas.

O disco será liderado pelo single Lost Your Faith, que já vem sendo promovido em ações inusitadas. Em uma jogada ousada de marketing, Ava Max brincou com o conceito de psicologia reversa: em abril, lançou um site intitulado DontClickPlayOnAvaMax.com, apresentado como uma petição contra sua própria música. No entanto, o endereço escondia a prévia de uma canção inédita, despertando ainda mais curiosidade entre os fãs. A campanha foi reforçada por um outdoor provocativo com os dizeres “Não Clique em Play na Ava Max”, colocado estrategicamente em uma estrada movimentada.

Além disso, Ava aproveitou o anúncio para fazer uma sutil referência ao cantor Ed Sheeran, também da Atlantic Records, que revelou no mesmo dia o seu novo projeto chamado Play. Ambos os artistas utilizaram o ícone universal do botão de play em suas divulgações, criando uma espécie de diálogo simbólico entre os lançamentos.

Com Don’t Click Play, Ava Max não apenas amplia sua discografia, mas também explora uma abordagem artística mais conceitual e provocadora. O novo álbum sucede dois trabalhos de destaque: Diamonds & Dancefloors, que atingiu a posição 34 na Billboard 200, e Heaven & Hell, que alcançou o 27º lugar na mesma parada e consagrou Ava com o sucesso global de Sweet But Psycho.

A expectativa agora é para ver se o público vai — ou não — seguir o conselho do título e resistir à tentação de apertar o play. A julgar pelo histórico da artista, a resposta deve ser um sonoro “sim”.