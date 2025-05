Tudo o que se sabe sobre o 1° show do Bad Bunny no Brasil

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, um dos maiores nomes da música pop latina da atualidade, fará sua aguardada estreia em solo brasileiro em 2026. O artista revelou nesta segunda-feira (5) as datas da turnê mundial de seu álbum mais recente, Debí Tirar Más Fotos, com destaque para o show marcado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de fevereiro.

Os ingressos estarão disponíveis ao público a partir da próxima sexta-feira (9), por meio da plataforma Ticketmaster. Já os clientes do banco Santander terão acesso antecipado à pré-venda nos dias 7 e 8. Os preços variam entre R$ 267,50 e R$ 1.075,00.

Reconhecido por sua originalidade e por quebrar barreiras culturais, Bad Bunny acumula três Grammys e atualmente ocupa a terceira posição no ranking global de artistas mais ouvidos no Spotify, ficando atrás apenas de Taylor Swift e Drake.

Lançado em janeiro de 2025, Debí Tirar Más Fotos é descrito pelo próprio cantor como uma verdadeira homenagem às suas raízes. Com letras em espanhol que exploram temas como amor, memória e saudade, o álbum se consolida como um tributo à identidade cultural de Porto Rico, território que vive sob constante influência dos Estados Unidos. A proposta sensível e politizada do trabalho ecoou de forma intensa entre os ouvintes latino-americanos, ampliando ainda mais a popularidade do artista.

No Brasil, onde Bad Bunny enfrentava resistência para alcançar o mesmo sucesso que tem em outros países, a faixa “DTMF” rompeu essa barreira ao conquistar espaço nas paradas nacionais. A canção ganhou uma versão em português intitulada Nossas Fotos, interpretada por Felipe Amorim e Zé Felipe, que chegou ao topo das plataformas de streaming em fevereiro deste ano. Segundo Felipe Amorim, o próprio Bad Bunny aprovou a adaptação brasileira.

A turnê do álbum inclui 22 apresentações em diferentes continentes, como América Latina, Ásia, Europa e Oceania. A série de shows marca um feito histórico: será a primeira vez que um artista latino levará uma turnê com performances em estádios ao redor do mundo, consolidando ainda mais o alcance global da música latina.

A valorização de Porto Rico em ‘La Mudanza’ de Bad Bunny

Bad Bunny transformou seu próprio aniversário de 31 anos em um presente especial para os fãs. O astro porto-riquenho divulgou o clipe da música “La Mudanza”, faixa que integra seu mais recente álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

O videoclipe carrega uma atmosfera intimista e nostálgica, destacando a importância da família na vida do artista. Com imagens de arquivo e retratos antigos, Bad Bunny se coloca no papel de um recém-nascido, enquanto narra a história de seus pais e suas origens. Em um momento marcante, ele surge já adulto, segurando a bandeira de Porto Rico e reafirmando sua identidade com versos impactantes: “Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio/Fala pra eles que esta é minha casa, onde o meu avô nasceu/Eu sou de PR, p*rra”.

O álbum “Debí Tirar Más Fotos”, lançado no início de janeiro, conquistou o topo da parada Billboard 200, refletindo a forte conexão de Bad Bunny com suas raízes. A obra apresenta uma fusão de ritmos tradicionais, como reggaeton, salsa, dembow e plena, explorando temáticas que vão do amor às questões políticas de Porto Rico.