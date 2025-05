O que se sabe sobre a parceria entre Halsey e Amy Lee

Fãs do rock alternativo e do cinema de ação têm um bom motivo para comemorar: Halsey revelou nesta terça-feira (6) que está prestes a lançar uma colaboração musical com ninguém menos que Amy Lee, vocalista da icônica banda Evanescence. A faixa inédita, intitulada “Hand That Feeds”, será lançada em 9 de maio como parte da trilha sonora do aguardado spin-off da franquia John Wick, o filme Ballerina.

O anúncio foi feito de forma discreta, porém impactante: uma publicação conjunta no Instagram mostrou as duas artistas de mãos dadas sobre um palco, ambas vestidas de preto, em uma estética que mescla o gótico e o dramático. A legenda era direta: “HAND THAT FEEDS. Uma música de Halsey e Amy Lee — Lançamento em 9 de maio pela @BallerinaMovie @lionsgate.”

Além da imagem promocional, Halsey compartilhou um trecho da canção com seus fãs por mensagem de texto. A prévia traz um clima sombrio e introspectivo, com as vozes das duas artistas se fundindo sobre acordes minimalistas de piano e um efeito sonoro perturbador semelhante a uma sirene distante. A letra, carregada de intensidade, inclui o verso: “Tarde demais, porque você sabe que não pode se virar e morder a mão que te alimenta.”

O lançamento da faixa acontece um dia antes do início da turnê “For My Last Trick”, que promove o álbum The Great Impersonator, lançado por Halsey em 2024. Em uma mensagem aos fãs, a cantora demonstrou empolgação: “Espero mesmo ver alguns de vocês na turnê. Aqui está algo para segurar vocês… (e sim, estou surtando com isso).”

A parceria com Amy Lee é especialmente significativa para Halsey, que já declarou inúmeras vezes seu apreço pela banda Evanescence. Em 2023, durante a divulgação de seu último disco, a artista prestou homenagem a vários de seus ídolos recriando capas de álbuns icônicos — entre elas, a do álbum Fallen, do Evanescence. Na época, descreveu Lee como sua “rainha do dark rock original” e chegou a compartilhar uma foto de infância usando uma camiseta da banda: “Usei essa camiseta até o chão”, relembrou.

Ballerina, estrelado por Ana de Armas e com participação de Keanu Reeves, tem estreia marcada para 6 de junho. A nova faixa será a primeira lançada por Halsey desde “Safeword”, de fevereiro, e marca também o retorno de Amy Lee aos lançamentos após “Afterlife”, da trilha de Devil May Cry, em março.

Como Halsey investiu no rock com ‘safeword’

A cantora Halsey continua a surpreender seus fãs ao apostar em uma nova fase musical. A artista lançou seu mais recente single, intitulado “safeword”, acompanhado de um videoclipe repleto de referências visuais ousadas e nostálgicas.

A estética do clipe evoca um universo inspirado no rock alternativo dos anos 1990, incorporando elementos visuais ligados ao sadomasoquismo e à liberdade feminina. A produção destaca um jogo estético intenso, onde Halsey se desafia artisticamente ao sair de sua zona de conforto e explorar novas camadas de sua identidade musical.

O lançamento chega após a recepção morna de seu último álbum, “The Great Impersonator”, divulgado em agosto de 2024. O projeto, que trazia influências de Björk e Fiona Apple, acabou dividindo opiniões e recebeu duras críticas da Pitchfork, que atribuiu uma nota 4.8 ao trabalho. A publicação destacou que o disco apresentava uma sonoridade inconsistente e pouco inovadora, apontando para uma tentativa frustrada de reinvenção dentro do pop-rock.